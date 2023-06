Roma e Mourinho puniti, Nuno Santos pubblica una foto di Taylor e avverte l’UEFA: “Stiamo tornando” Nuno Santos lancia una frecciata alla UEFA dopo la squalifica di Mourinho e la sanzione alla Roma in seguito alla finale di Europa League: il preparatore dei portieri ha pubblicato una foto di Taylor e una del fallo di mano non sanzionato al Sivigilia.

A cura di Vito Lamorte

"10 luglio, stiamo tornando". Nuno Santos ha risposto così alla stangata che ha colpito la Roma e José Mourinho dopo la finale di Europa League. La Commissione Disciplinare ha punito con una squalifica di 4 giornate l'allenatore portoghese per il “linguaggio offensivo” mentre la società giallorossa è stata sanzionata per le intemperanze dei suoi tifosi e dovrà pagare una multa di 135 mila euro, oltre a giocare la prossima partita in trasferta con il settore ospiti chiuso.

Mano durissima contro la Roma che, oltre ad aver perso la finale con il Siviglia anche a causa dell'arbitraggio dell'arbitro inglese Taylor, ora deve fare i conti anche con queste sanzioni all'inizio della prossima stagione europea.

Nuno Santos, membro dello staff dello Special One, ha voluto esprimere tutta la sua indignazione nei confronti dell'UEFA e ha pubblicato le foto del fallo di mano non sanzionato di Fernando in area di rigore e dell'arbitro inglese corredata dalla scritta: "10 luglio, stiamo tornando".

Il preparatore dei portieri della Roma ha scelto il film "Scuola di Polizia" tra le foto pubblicate per tirare un'ulteriore frecciatina all'Uefa e il fatto che ha inserito la data del ritiro giallorosso a Trigoria ha fatto esaltare tutti i tifosi romanisti, che adesso non vedono l'ora di rivedere in azione la loro squadra dopo la delusione di Budapest.

La squalifica a Mourinho era prevedibile soprattutto dopo che l'allenatore lusitano aveva aspettato i direttori di gara nel parcheggio dello stadio per ribadire la sua contrarietà su alcune scelte operate durante la partita.

A distanza di un mese resta ancora senza risposta come non sia stato concesso un calcio di rigore solare ai giallorossi nella fase finale della partita e come mai Rakitic e Lamela, due rigoristi, abbiano finito la gara nonostante abbiano effettuato interventi tali da poter ricevere il secondo cartellino giallo.

Le proteste della Roma sono assolutamente giustificate ma quando saltano i nervi la situazione può sfuggire di mano.