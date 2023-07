Roma-Braga dove vederla oggi in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole L’amichevole tra il Braga e la Roma si disputerà mercoledì 26 luglio, calcio d’inizio previsto per le ore 21. La partita si potrà seguire in TV e streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver disputato un paio di amichevoli a Trigoria la Roma è volata in Portogallo, dove stasera affronterà in un test di livello il Braga. Mourinho è tornato a casa, non lo ha fatto per ragioni sentimentali o per nostalgia. Ma perché in Portogallo ci sono il clima e gli avversari giusti per preparare la nuova stagione. In quel Albufeira stasera con calcio d'inizio alle ore 21 Dybala e compagni scenderanno in campo contro il Braga.

La partita tra il Braga e la Roma si disputerà mercoledì 26 luglio, esattamente ad Albufeira, il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00. Mourinho sa che sarà un test probante, perché il Braga disputerà i preliminari di Champions League e quindi è molto più avanti nella preparazione. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming su DAZN, che la manderà in onda in esclusiva.

La probabile formazione della Roma. Mourinho non farà troppi esperimenti e proverà a dare minuti nelle gambe ai suoi big. In porta tocca a Svilare. In difesa ci saranno i titolarissimi della passata stagione, mentre sulla fascia dovrebbe avere spazio dall'inizio Kristensen. In avanti naturalmente manca Abraham. Con Dybala quindi Belotti e il ‘Faraoneo' El Shaarawy.

Partita: Braga-Roma

Quando: mercoledì 26 luglio 2023

Orario: 21:00

Dove: Albufeira, Portogallo

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Amichevole

Dove vedere Braga-Roma in diretta TV

La prima partita internazionale dei giallorossi della stagione 2023-2024 sarà trasmessa da DAZN che manderà in onda l'incontro in diretta e in esclusiva. Per seguirlo in TV serviranno, oltre all'abbonamento, una Smart TV o uno dei canonici dispositivi come Google Chromecast o FireStick TV.

Braga-Roma dove vederla in streaming

L'amichevole tra la Roma e il Braga sarà visibile anche in streaming tramite DAZN, che ha i diritti in esclusiva dell'incontro di Albufeira.

Amichevole, le probabili formazioni di Braga-Roma

Poche sorprese nella formazione della Roma. Mourinho vuole partire forte in campionato e ha bisogno di avere i suoi migliori calciatori già al top. In avanti Belotti, El Shaarawy e Dybala, reduce da un gol meraviglioso contro il Latina.

Braga (4-3-3): Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; Horta, Horta R., Mendes; Niakate, Saatci, Carvalho.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Kristensen, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala; Belotti, El Shaarawy.