Roma-Barcellona femminile dove vederla in TV e diretta streaming: le formazioni della partita Roma-Barcellona è il match valido per i quarti di Champions femminile. La gara d’andata si giocherà oggi, martedì 21 marzo, alle ore 21 allo stadio Olimpico. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roma-Barcellona è il match valido per i quarti di Champions femminile. La gara d'andata si giocherà oggi, martedì 21 marzo, alle ore 21 allo stadio Olimpico, che per la prima volta accoglierà la squadra giallorossa di Spugna. Sorteggio duro per i giallorossi che dovranno sfidare una delle compagini più forti nel panorama calcistico europeo e che attualmente occupa il primo posto in Liga addirittura a +10 punti sul Real Madrid. Il Barcellona ha anche vinto la Champions League women nella stagione 2020/2021 battendo 4-0 il Chelsea in finale. I blaugrana sono anche una delle squadre con il più alto numero di tifosi al seguito e dunque per la squadra di Alessandro Spugna non sarà facile nonostante le giallorosse siano anch'esse una delle compagini più in forma in questo momento.

Stagione da incorniciare infatti per la Roma dopo il trionfo in Supercoppa, le ragazze giallorosse proseguono la loro corsa in tre competizioni diverse, Campionato, Coppa Italia e appunto Champions League. Attenzione massimo dunque contro il Barcellona vice campione d'Europa che dovrà fare grande attenzione all'ex capitano blaugrana, ovvero Andressa Alves e Vicky Losada, arrivata a Roma dal City poco più di un mese fa, che con il Barça ha vinto il titolo primo nel 2020-21. Il Barcellona non è certo a corto di stelle, e lo ha dimostrato segnando 29 gol nelle sei partite del girone nonostante l'assenza per tutta la stagione della migliore Calciatrice del Torneo 2021/21, Alexia Putellas. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Roma-Barcellona femminile

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Quando si gioca: martedì 21 marzo 2023

Orario: 21

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Champions League Women, quarti di finale

Dove vedere Roma-Barcellona femminile in TV e streaming

Roma-Barcellona femminile di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su DAZN attraverso l'app disponibile su smart tv. Il match dell'Olimpico sarà inoltre visibile anche in streaming sempre sull'app di DAZN attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet o attraverso il collegamento al sito. La telecronaca della partita sarà affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Marta Carissimi.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Barcellona femminile

La Roma potrebbe scendere in campo confermando il classico 4-3-3 che potrebbe vedere la presenza in porta di Caesar con la linea a quattro del pacchetto arretrato formata da Bartoli, Wenninger, Linari, Minami. A centrocampo l'ex Alves con Greggi e Giugliano mentre il tridente offensivo potrebbe essere composto da Serturini, Giacinti e Haavi.

Per quanto riguarda il Barcellona invece il modulo potrebbe essere il 4-5-1 con Bronze, Paredes, León e Rolfö in difesa davanti a Panos. Corsie esterne occupate da Graham Hansen e Paralluelo con Bonmatí, Walsh e Guijaaro in mediana. Oshoala giocherebbe da unico terminale offensivo della temibile formazione allenata da Jonatan Giráldez.

Roma (4-3-3): Caesar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa Alves, Greggi, Giugliano; Serturini, Giacinti, Haavi. All. Alessandro Spugna.

Barcelona (4-5-1): Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Graham Hansen, Bonmatí, Walsh, Guijaaro, Paralluelo; Oshoala. All. Jonatan Giráldez.