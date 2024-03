Robertson salva bimbo dall’ira dei tifosi del Nottingham: la paura si trasforma in una favola stupenda A margine della partita tra Nottingham Forest e Liverpool di sabato scorso si è sfiorata la tragedia evitata solamente dal pronto intervento del difensore dei reds, Andy Robertson. Così per il piccolo tifoso di soli 6 anni una giornata da incubo si è improvvisamente trasformata in un ricordo indimenticabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A margine di Nottingham Forest-Liverpool giocatasi lo scorso 2 marzo per la 27a giornata di Premier League, si è consumata una storia straordinaria che ha visto protagonista un piccolissimo tifoso dei reds, di soli sei anni, ospite al City Ground. A fine gara, l'ira dei tifosi di casa, ha rischiato di travolgerlo: il difensore Andy Robertson lo ha salvato, alzandolo di peso e portandolo lontano. Alla fine, una giornata di paura si è trasformata in una favola bellissima col piccolo tifoso che ha prima festeggiato in campo la vittoria del Liverpool e poi si è goduto un abbraccio nel sottopassaggio con Jurgen Klopp.

Scene di ordinaria follia nel calcio moderno in cui i tifosi non riescono oramai più a trattenere la propria frustrazione, scatenando ira e furia in ogni occasione. E incuranti di chi sta loro attorno. È accaduto anche sabato pomeriggio al City Ground subito dopo il 90′: i tifosi di casa del Nottingham Forest si sono scatenati contro i giocatori del Liverpool per la sconfitta polemica per l'1-0 arrivato al 99′. A margine della panchina dei reds, si sono accalcati decine di spettatori minacciosi, che hanno iniziato a inveire e a insultare i giocatori.

Purtroppo, proprio dietro alla panchina ospite c'era anche un piccolo tifoso dei reds che stava rischiando avere la peggio non fosse stato per il provvido intervento di Robertson che non ha perso un secondo nel prelevare il bimbo e toglierlo dalla pericolosa calca.

Impaurito e in lacrime il piccolo tifoso è stato poi allontanato e confortato anche da altri giocatori reds tra cui Harvey Elliot che si è visto festeggiare in campo con in braccio proprio la piccola mascotte, evidentemente rincuorata e più tranquilla.

Ma la favola per il bimbo non si è fermata lì: poco dopo, nel tunnel dello stadio, è stato accolto anche da Jurgen Klopp che lo ha preso in braccio e ancora ulteriormente consolato.

"Basta piangere, le lacrime sono di nuovo finite… sorridi" ha detto il tecnico dei reds poco prima di farsi fotografare col tifoso per immortalare un momento felice. Dopo la tanta paura che aveva rischiato di trasformare una giornata di sport e divertimento in un incubo difficile da dimenticare.