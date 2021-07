Christian Eriksen sta pian piano tornando alla normalità dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito in campo nel match d'esordio agli Europei contro la Finlandia il 12 giugno scorso. Il 29enne danese, infatti, dopo esser stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento al cuore per l'installazione di un defibrillatore cardiaco, lo scorso 18 giugno era tornato a casa per osservare assoluto riposo.

Nello scorso week end il percorso di ritorno alla vita normale di Christian Eriksen ha avuto un'altra tappa importante. Il centrocampista dell'Inter ha infatti lasciato per la prima volta dal rientro la sua abitazione di Odense per recarsi al parco con il figlio di 3 anni. Buone notizie dunque arrivano dalla Danimarca con il campione che sembra essersi già rimesso in moto dopo l'episodio che ha tenuto col fiato sospeso mezzo mondo.

Buone notizie anche per l'Inter che non ha ancora perso le speranze di riarruolare il trequartista danese per la prossima stagione nonostante protocollo per l'idoneità sportiva in Italia non consenta di scendere in campo alle persone con defibrillatori cardiaci impiantati. Christian Eriksen è infatti in costante contatto con il medico nerazzurro Piero Volpi e nella seconda metà di luglio (dopo la prima settimana di ritiro) sarà ad Appiano per conoscere di persona il nuovo allenatore Simone Inzaghi (con cui si sono già sentiti telefonicamente) e salutare i compagni.

Ovviamente non potrà ancora scendere in campo per allenarsi. Ci vorrà difatti molto più tempo per valutare se vi siano le condizioni per togliere il defibrillatore sottocutaneo oppure se questo sia ancora necessario per il cuore di Eriksen. Solo allora si potrà definire il suo futuro calcistico. Sarà un percorso lungo dunque e l'Inter ne è ben cosciente ("Aspettiamo Christian, sappiamo che sarà un percorso lungo e siamo a sua disposizione, aspettiamo e auspichiamo che possa tornare a fare quello che ha sempre fatto" ha detto infatti il ds nerazzurro Ausilio negli scorsi giorni).