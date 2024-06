video suggerito

Rissa negli ottavi della Kings World Cup: un gesto fa esplodere la rabbia, diventa tutti contro tutti Rissa e tensione altissima negli ottavi di finale della Kings World Cup: un gesto fa esplodere la rabbia e il finale di partita tra Ultimate Mostoles e G3X diventa un vero e proprio 'tutti contro tutti'.

A cura di Vito Lamorte

Non bastava il gol nell'extra recupero che aveva portato all'esplosione di rabbia degli Ultimate Mostoles di DjMariio negli ottavi di finale dalla Kings World Cup: la squadra spagnola aveva manifestato il suo disappunto per il gol del G3X di Gaules nei secondi extra dopo il tempo di gioco ma un gesto antisportivo da parte del presidente della squadra brasiliana ha fatto diventare il rettangolo di gioco una sorta di zona franca per i regolamenti di conti.

Un'azione controversa arrivata pochi secondi oltre il tempo stabilito ha portato all'eliminazione dalla Kings World Cup degli Ultimate Mostoles, che vincevano per 3-2 e hanno perso 4-3.

Rissa negli ottavi di finale della Kings World Cup

Quando sembrava che tutto fosse finito, un gol ha regalato la vittoria alla squadra brasiliana ma il cronometro segnava '43:25′ e così sono arrivate le proteste vibranti della selezione spagnola: DjMariio, presidente dei Mostoles è letteralmente esploso, dato che l'arbitro aveva aggiunto solo tre minuti di extra.

La polemica ha raggiunto un livello tale che la KL Arena ha visto i tifosi gridare "Robo, robo" (Furto, furto) mentre gli animi in campo si scaldavano sempre di più.

Ad un certo punto il presidente del G3X ha fatto un gesto antisportivo nei confronti degli avversari e la situazione è degenerata: Gaules ha mimato il gesto del pianto, facendo intuire che si stavano lamentando senza motivo.

Da quel momento la tensione è salita alle stelle ed è diventato un tutti contro tutti perché anche chi stava cercando di dividere e riappacificare non ha apprezzato quel comportamento.

Alla fine il gol è stato considerato valido e G3X si è qualificata al turno successivo del torneo tra le proteste della squadra degli Ultimate Mostoles e dei suoi tifosi come un furto e hanno anche definito un ladro la squadra brasiliana.

DjMariio ha commentato in maniera molto dura quanto accaduto: "Non voglio pensare che ci siano cattive intenzioni. Ma l’hanno visto tutti, l’hanno visto gli arbitri in campo e tutti sono con noi".