Rissa in allenamento tra Younes e il suo allenatore: gli ha messo le mani alla gola Henk Fraser si è reso protagonista di un brutto gesto nei confronti dell’ex Napoli Amin Younes. L’allenatore ha perso la testa, con l’Utrecht che ha preso provvedimenti.

A cura di Marco Beltrami

La bomba è deflagrata nello scorso fine settimana, e le conseguenze sono state inevitabili. Caos totale all'Utrecht, con la dirigenza costretta a prendere provvedimenti drastici dopo un brutto episodio ovvero lo scontro fisico tra l'ex calciatore del Napoli Amin Younes e l'allenatore Henk Fraser, che è stato poi messo alla porta. Una situazione che ha suscitato grande clamore, con il club olandese che non ha perso tempo dunque per prendere provvedimenti.

Il tutto con buona pace di Fraser che dopo un avvio tra alti e bassi, sembrava aver trovato la quadra come confermato dalla striscia di cinque vittorie consecutive, prima della sosta per i Mondiali. Una chance importante quella all'Utrecht per l'ex difensore classe 1966 che aveva collezionato esperienze in panchine all'ADO Den Haag, al Vitesse, allo Sparta e in nazionale come assistente dell'ormai ex ct van Gaal fino allo scorso aprile. Sul più bello però ecco l'imprevisto che ha portato alla separazione.

Ma cosa è successo nel dettaglio tra Younes e Fraser? E perché il mister ha avuto una reazione furiosa? A quanto pare tutto si sarebbe scatenato durante una sessione di allenamento. Secondo la stampa olandese, il calciatore non avrebbe mantenuto un atteggiamento consono, facendo arrabbiare il suo manager che ha perso il controllo. A quanto pare Fraser avrebbe addirittura afferrato per la gola il giocatore tedesco che ha vestito la casacca dei partenopei dal 2018 al 2020.

Il tecnico è comunque partito al seguito della squadra per un ritiro in Spagna, ma ha poi salutato tutti a seguito di colloqui interni con la dirigenza. I vertici dell'Utrecht infatti hanno deciso di prendere provvedimenti di comune accordo con il diretto interessato. Nella nota ufficiale della società olandese si legge: "Henk Fraser lascerà immediatamente l'FC Utrecht. Un incidente sul campo di allenamento di Utrecht sabato scorso, in cui Fraser ha mostrato un comportamento trasgressivo, ne è la base. L'Head Coach ha informato la dirigenza di essere giunto alla conclusione di aver oltrepassato il limite e di rassegnare le dimissioni".

Nel comunicato sono state riportate anche le parole dell'allenatore che ha fatto mea culpa: "Questo non mi è mai successo da allenatore. Non va bene per me e non va bene per il club. Ho danneggiato il club con questo facendo male a molti, me compreso. Ecco perché ho fatto la scelta di dimettermi da capo allenatore dell'FC Utrecht. Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte".

La dirigenza, attraverso le parole del direttore generale Thijs van Es, ha condannato l'episodio: "All'FC Utrecht, come in qualsiasi azienda e nella società nel suo insieme, si applicano determinate norme e valori. A volte, nel pieno della battaglia sportiva, vengono superati i limiti. In questo caso, Henk ha mostrato comportamenti che superano il limite di ciò che è consentito, e abbiamo subito concordato, per questo ha preso questa decisione". Proprio sul più bello, con la squadra protagonista di una striscia positiva, e in attesa della supersfida contro il Feyenoord, cambia tutto all'Utrecht.