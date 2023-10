Rissa al termine di Arsenal-Manchester City: Walker e Haaland a muso duro, tensione altissima Haaland e Walker coinvolti in una rissa con lo staff dell’Arsenal dopo la sconfitta per 1-0 contro i Gunners nel big match di Premier League.

A cura di Vito Lamorte

Finale incandescente all'Emirates Stadium di Londra dopo il big match di giornata della Premier League tra Arsenal e Manchester City. A vincere sono stati i Gunners di Mikel Arteta per 1-0 grazie al gol di Gabriel Martinelli nella parte finale ma dopo il triplice fischio l'atmosfera è diventata elettrica e proprio quando i calciatori stavano lasciando il campo la miccia ha preso fuoco.

Kyle Walker ed Erling Haaland si sono scagliati contro un membro dello staff tecnico dell'Arsenal, per la precisione l'uomo che si occupa dei calci piazzati Nicolas Jover, e sono dovute intervenire diverse persone per evitare che la situazione degenerasse. Dopo qualche secondo di tensione e di calca tutto è tornato più o meno normale ma l'elettricità nell'aria a Londra era altissima.

L'esperto di palle inattive dei Gunners, arrivato al club dal Manchester City nel luglio 2021, avrebbe detto qualcosa in direzione della panchina dei campioni d'Inghilterra e questa cosa ha fatto infuriare Walker, che si è precipitato ad affrontarlo supportato da Haaland.

Un'altra versione, invece, riporta che Jover voleva stringere la mano a Walker, che si è rifiutato: a quel punto il tecnico avrebbe detto qualcosa e la situazione è esplosa.

Pep Guardiola ha parlato in questi termini dell'accaduto nell'intervista post-partita: "So cosa è successo ma non voglio dire nulla". Alla domanda se fosse soddisfatto del comportamento tenuto dallo staff dell'Arsenal, l'allenatore del Manchester City ha risposto: "Sì, assolutamente". Mikel Arteta, invece, ha affermato di non aver visto cosa è successo.

La vittoria ha portato l'Arsenal a pari punti con il Tottenham in testa alla classifica del campionato mentre, dopo questa sconfitta, il Manchester City è a due punti dalla vetta: nessuno avrebbe pronosticato gli Spurs a fare da guastafeste in vetta, a questo punto del torneo, tra quelle che vengono considerate le pretendenti al titolo.