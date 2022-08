Ribery non trattiene l’emozione dopo l’incontro con la mamma: “Sarò sempre il suo più grande fan” La Salernitana è stata eliminata dalla Coppa Italia ma per Ribery ieri sera l’evento più importante è stato un altro: ha rivisto la madre dopo molti mesi e l’abbraccio ha emozionato l’Arechi.

A cura di Vito Lamorte

La Salernitana è stata eliminata al primo turno della Coppa Italia 2022-2023 per mano del Parma in maniera piuttosto clamorosa e adesso la squadra di Davide Nicola si concentrerà solo sul campionato per centrare la salvezza dopo l'impresa dello scorso anno.

I granata non hanno disputato un buon match nella gara che ha dato il via alla nuova stagione ma adesso la società campana lavorerà sia in campo che sul mercato per migliorare in vista delle prime gare contro Roma, Udinese, Sampdoria e Bologna.

Tra i migliori in campo nel match di Coppa Italia con il Parma c'è stato Frank Ribery, che ha disputato un primo tempo a buoni livelli con giocate interessanti e dribbling che hanno spesso mandato in difficoltà la difesa della formazione emiliana in più di una occasione: l’intesa iniziale con Botheim è parsa molto buona ma la sua partita si è chiusa all'ora di gioco, quando ha lasciato il campo a Bonazzoli.

Nonostante la sconfitta, la gara contro gli emiliani ha avuto un sapore particolare per il fuoriclasse francese ex Olympique Marsiglia, Bayern Monaco e Fiorentina: Ribery prima del fischio d'inizio ha ricevuto la visita a sorpresa della madre Marie-Pierre. L'abbraccio tra mamma e figlio ha emozionato tutti i presenti e dopo il post sul suo profilo di Instagram è diventato virale in pochissimo tempo.

Queste le parole del fuoriclasse transalpino: "Una delle mie più grandi emozioni ieri. Da diversi mesi non vedevo mia madre, colei che ha sofferto per farmi diventare quello che sono oggi, l’unica che può sacrificare la sua felicità e la sua vita per me, colei che mi ama di più su questa terra. Il mio più grande orgoglio, e ringrazio Dio ogni giorno. Prendetevi cura delle vostre mamme perché abbiamo solo una mamma. Ti amo, mamma. Posso fare tutto, vincere tutto, soprattutto sarò sempre il figlio della mia preziosa mamma nonché il suo più grande fan".