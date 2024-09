video suggerito

Retegui spiega l’errore sul dischetto del rigore, spiazzato da Raya: “Non sono riuscito a vederlo” Mateo Retegui ha spiegato dopo Atalanta-Arsenal di Champions come ha fatto a sbagliare la ribattuta di testa dopo il rigore parata da Raya. L’attaccante della Dea è stato spiazzato dal portiere: “Non l’ho visto rialzarsi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Mateo Retegui era dispiaciuto in panchina quando Gasperini l'ha richiamato per sostituirlo con Zaniolo. L'attaccante italo-argentino sperava che quel suo rigore potesse finire in rete per regalare alla sua Atalanta tre punti pesantissimi contro l'Arsenal.E invece l'ex Genoa ha fallito il tiro dagli undici metri trovandosi di fronti un Raya fenomenale che con due interventi prodigiosi gli ha negato la rete in entrambe le occasioni: "Mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una grandissima partita – spiega -. Volevamo regalare i tre punti ai tifosi".

Chiaramente tutti sapevano che per l'Atalanta non sarebbe stato facile contro i Gunners che hanno conteso a lungo lo scorso ano il titolo al Manchester City di Guardiola. "Abbiamo giocato contro la squadra più forte d'Europa" ha sottolineato Retegui che poi nel corso dell'intervista rilasciato a Sky è tornato a parlare del rigore sbagliato, anche stuzzicato dalle domande da studio. "Il portiere in quell'occasione ha fatto una grandissima parata, ma sulla seconda palla sbaglio io, e da questo devo imparare".

La dinamica del rigore fallito da Retegui.

L'attaccante della Dea fa mea culpa ma spiega anche cosa sia accaduto sul dischetto proprio nel momento in cui ha ribattuto la prima respinta di Raya. Fabio Capello da studio gli chiede se stesse già andando a esultare sicuro che la palla schiacciata di testa sarebbe andata in rete. Retegui risponde subito: "No, è successo solo che non ho visto il portiere rialzarsi, ho visto solo la palla". Questo ciò che è accaduto dunque in quei secondi che hanno lasciato col fiato sospeso tutto il Gewiss Stadium pronto già a esultare.

Retegui ringrazia Gilardino e il Genoa

Al termine dell'intervista Retegui prende la palla al balzo per ringraziare una persona in particolare: "Gilardino mi ha dato una grandissima opportunità per venire a giocare in Europa – ha spiegato l'attaccante che poi umilmente ha aggiunto -. Tutti i giorni imparo tantissimo. Sento che sono un altro giocatore adesso, anche da quando sono venuto all'Atalanta. Devo aiutare sempre la squadra". Di certo la partita dal punto di vista tattico di Retegui è stata positiva nonostante la macchia di quel rigore fallito.