Respinto il ricorso dell’Inter contro la squalifica di Lukaku: non ci sarà contro la Juve La Corte d’Appello non ha accolto la richiesta dell’Inter per la revoca della squalifica di Lukaku: l’attaccante salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve.

A cura di Ada Cotugno

Il ricorso dell'Inter non ha sortito gli effetti sperati: Romelu Lukaku non ci sarà per la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus il prossimo 26 aprile. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale preseduta da Carmine Volpe non ha accolto la richiesta dei nerazzurri di annullare la squalifica per l'attaccante.

Il belga dovrà scontare un turno di squalifica dopo essere stato espulso nei minuti finali della partita d'andata allo Stadium: in quell'occasione subito dopo il gol dell'1-1 era stato protagonista di un'esultanza polemica in risposta ai cori razzisti dei tifosi della Juventus che lo avevano pizzicato dopo un contatto con Bremer.

La questione aveva sollevato numerose polemiche in tutto il mondo per il tema del razzismo in Italia: da ogni parte sono arrivati messaggi di solidarietà a Lukaku da parte di ex compagni e grandi campioni che si sono stretti attorno a lui, punito nonostante vittima di cori beceri.

Leggi anche Sospesa la squalifica alla curva della Juve per i cori razzisti a Lukaku: col Napoli settore aperto

Dopo la revoca della squalifica per la curva bianconera anche l'Inter sperava di poter avere Lukaku a disposizione per la partita di ritorno, ma il reclamo dei nerazzurri non è stato accolto e l'attaccante dovrà comunque scontare un turno di squalifica.

La società nerazzurra aveva presentato ricorso subito dopo la partita spingendo sul fatto che la reazione di Lukaku (considerata inadeguata e sanzionata dal secondo giallo della serata) fosse una semplice reazione ai cori razzisti partiti dalla curva bianconera.

Non c'è stato però niente da fare, perché la Corte d'Appello ha deciso di non accogliere le richieste dell'Inter e di confermare la giornata di squalifica per Lukaku. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di lui per una delle partite più importanti della stagione, dato che il pareggio nella semifinale d'andata contro la Juventus ha lasciato aperto ogni scenario. E dopo le grandi polemiche nate dopo la sfida dell'Allianz, anche la partita di ritorno di San Siro sarà incandescente.