Renato Sanches è un fenomeno: “Il suo pene è pazzesco, dovrebbe essere esposto” Hanno condiviso lo spogliatoio al Bayern Monaco, la rivelazione dell’ex compagno di Renato Sanches.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo le annate difficili vissute al Bayern Monaco e allo Swansea, la stella di Renato Sanches ha ripreso a brillare in Ligue 1: il 24enne centrocampista portoghese al Lille è rinato, dando un grosso contributo al clamoroso trionfo in campionato dello scorso anno sotto la guida di Galtier e poi confermandosi un punto fermo della squadra nell'attuale gestione di Gourvennec. Il talento del giocatore è ancora tutto lì da vedere e le voci di mercato hanno ripreso a circolare intorno ad un ragazzo che ai suoi esordi col Benfica era stato indicato come un fenomeno.

Un fenomeno che stando alle dichiarazioni di Javi Martinez, suo ex compagno al Bayern Monaco, sarebbe tale anche da un punto di visto anatomico. Il 33enne centrocampista spagnolo, campione del Mondo e d'Europa con la sua Nazionale, dall'estate scorsa gioca nello Qatar Sports Club e da Doha si è collegato per una lunga intervista col noto youtuber Mostopapi.

Renato Sanches con la maglia del Portogallo

Una chiacchierata scanzonata che ha spaziato su argomenti privati e non strettamente calcistici, arrivando fino a parlare delle performance a letto del giocatore spagnolo. Visto il tema, lo youtuber a quel punto ha piazzato anche la domanda su quale compagno di Javi Martinez avesse il pene più grande tra tutti quelli con cui ha condiviso lo spogliatoio in carriera, e la sua risposta ha indicato un nome ben preciso.

"Il pene di Renato Sanches è pazzesco, dovrebbe essere esposto da qualche parte. Ora non so se ha una ragazza, ma la poveretta non so cosa penserà della vita, se è ancora viva…", ha detto lo spagnolo senza peli sulla lingua, scatenando le risate del suo intervistatore.

Il nome di Renato Sanches nelle ultime settimane è stato accostato prepotentemente al Milan: il portoghese la prossima estate potrebbe essere uno dei due innesti provenienti dalla Ligue 1 per rafforzare il centrocampo rossonero assieme a Adli del Bordeaux, in un reparto che sembra destinato a perdere Franck Kessié.