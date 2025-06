video suggerito

Red Bull in trattativa per l'acquisto di un club italiano: nel progetto anche la costruzione dello stadio La Red Bull è in contatto per arrivare all'acquisizione di un club italiano. L'ambizioso progetto prevede anche la costruzione del nuovo stadio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter, Milan ma anche Alcione Milano. La terza squadra del capoluogo lombardo si sta consolidando sempre di più nel calcio italiano anche grazie all'impegno e al lavoro del presidente, proprietario e unico azionista, Giulio Gallazzi. Archiviata la stagione 2024/25 che ha visto l'Alcione Milano conquistare una tranquilla salvezza con la Prima squadra nel girone A di Serie C, ecco che la Società ora punta con forti ambizioni alla Serie B. Per farlo, proprio Gallazzi starebbe cercando nuovi investitori, soprattutto esteri, americani, olandesi e inglesi ma anche multinazionali, interessati al progetto Alcione.

L'ipotesi clamorosa riportata dal Sole 24 ore è che in questa ricerca Gallazzi avrebbe avuto contatti anche con il colosso Red Bull. Un'azienda austriaca che di certo non ha bisogno di presentazioni e che dopo essere stata fondata nel 1984 è diventata famosa per la produzione della sua nota bevanda energetica. Red Bull è molto presente nello sport, in Formula 1, ma anche nel calcio dopo aver acquisito diversi club, ma non in Italia. Dopo aver congelato il discorso Torino per via dell'alta valutazione del club fatta da Cairo (200 milioni) ora la nuova idea potrebbe essere proprio l'Alcione. Ma perché?

Gallazzi da tempo sta portando avanti un progetto interessante e per certi versi ambizioso e con una visione importante in ottica futuro. L'uomo d'affari bolognese, imprenditore in ambito finanziario a capo di Sri Group, ha l'obiettivo di portare l'Alcione in Serie B con l'intento anche di costruire il nuovo stadio. La squadra orange ha un giro d'affare di 5 milioni e un progetto interessante incentrato sulla cantera, dunque nel calcio giovanile. Motivo per cui la Red Bull in questo momento sarebbe interessata all'affare e pronta a intavolare discorsi con Gallazzi.

L'Alcione Milano prima dell'ultima partita dello scorso campionato.

L'universo Red Bull nel calcio e il giro d'affari che ha sviluppato

Red Bull in questo momento è presente nel calcio con l'acquisizione del Salisburgo in Austria, il Lipsia in Germania, ma anche New York Red Bulls negli Stati Uniti senza dimenticare il Red Bull Bragantino e Red Bull Brasil in Brasile oltre a Red Bull Ghana e FC Liefering in Austria. In ultimo anche il Paris FC in Francia dove Red Bull però ha investito in minoranza insieme alla famiglia Arnault e il Red Star. Nel frattempo, in attesa di sviluppi, l'Alcione ha reso noti due importanti rinnovi, quello del direttore sportivo Matteo Mavilla e del tecnico Giovanni Cusatis che proseguiranno entrambi il loro percorso in orange iniziato nel 2021.