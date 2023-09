Reazione inconsulta di Gatti alla fine di Sassuolo-Juve: è costretto a intervenire Vlahovic Un video mostra il brutto gesto di Federico Gatti al termine di Sassuolo-Juventus: la rabbia per l’incredibile autogol è incontenibile, interviene Vlahovic.

A cura di Paolo Fiorenza

Nella giornata nerissima della Juventus contro il Sassuolo, una sconfitta per 4-2 che lascia i bianconeri a cinque punti dall'Inter capolista, due calciatori più di tutti hanno lasciato il Mapei Stadium furiosi. Rabbia in primis con se stessi per una prestazione davvero scadente. Wojciech Szczesny e Federico Gatti hanno sulla coscienza tre gol sui quattro subìti dalla formazione di Allegri: prima un paio di incertezze del portiere polacco sulle reti di Laurienté e Pinamonti, poi la frittata finale innescata da lui per l'incredibile autogol di Gatti a porta vuota.

Se Scszesny non ha fatto nulla per recuperare la posizione tra i pali dopo aver battuto l'improvvida punizione per il proprio compagno, l'errore del 25enne difensore è di quelli da ABC del mestiere: mai indirizzare un retropassaggio nello specchio della porta. Il risultato è stato un disastro che ha fatto il giro del mondo e riportato la Juventus sulla terra dopo l'illusione che i problemi della scorsa stagione fossero stati lasciati alle spalle.

Gatti, che Allegri ha schierato titolare nelle ultime tre partite, sapeva bene di averla fatta grossa e il suo nervosismo a fine gara era palpabile, al punto che il difensore torinese si è reso protagonista di un brutto gesto al momento di uscire dal campo. Un video girato dagli spalti lo mostra mentre reagisce in malo modo ad una pacca sulla spalla del team manager della Juve Matteo Fabris: Gatti lo allontana in maniera brusca, sgomitando e poi lanciandogli uno sguardo di fuoco.

Vicino a lui c'è Dusan Vlahovic, che capisce a volo cosa sta succedendo e soprattutto cosa potrebbe accadere qualora Gatti torni sui suoi passi per affrontare Fabris: l'attaccante serbo, che pure aveva avuto una brutta reazione al momento del cambio – non la prima per lui – interviene immediatamente trascinando via il compagno ed evitando così guai peggiori.

Questioni da lasciarsi alle spalle subito, visto che la Serie A prevede un turno infrasettimanale e la Juve giocherà già domani in casa contro il sorprendente Lecce, imbattuto e terzo in classifica.