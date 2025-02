video suggerito

Real Sociedad-Real Madrid, dove vedere la partita di Coppa del Re in TV e streaming: probabili formazioni Real Sociedad e Real Madrid scendono in campo per la gara di andata delle semifinali della Coppa del Re: si gioca alle ore 21:30 alla Reale Arena di San Sebastian. Dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni di Ancelotti e Alguacil.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid va a giocare la gara di andata delle semifinali della Coppa del Re in casa della Real Sociedad: la squadra di Carlo Ancelotti scenderà in campo mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 21:30 alla Reale Arena di San Sebastian. Diretta TV su Telelombardia e in streaming sul sito del Gruppo Mediapason e sul canale Youtube di Cronache Di Spogliatoio.

I Blancos hanno superato i playoff di Champions League contro il Manchester City e in Liga sono al primo posto insieme al Barcellona. Dopo aver superato i quarti di finale con più sofferenza del previsto, grazie alla vittoria in casa del Leganes solo nei minuti finali; ora il Real Madrid se la vedrà con i baschi della Real Sociedad. La squadra di Imamol Alguacil non sta brillando come nelle scorse annate ed è in grande ritardo per la zona Europa ma in Copa ci vuole provare: ai quarti ha battuto 2-0 l'Osasuna e nell'ultimo turno di campionato ha rifilato un secco 3-0 al Leganes. In Europa League i Txuri-urdin hanno pescato il Manchester United e misureranno le loro ambizioni con i Red Devils di Amorim.

La partita di ritorno si giocherà il giorno 1 aprile 2025 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Partita: Real Sociedad-Real Madrid

Quando: mercoledì 26 febbraio 2025

Orario: 21:30

Dove: Reale Arena, San Sebastian

Diretta TV: Telelombardia

Diretta streaming: Cronache Di Spogliatoio (YouTube), sito Gruppo Mediapason

Competizione: Coppa del Re, semifinale d'andata

Dove vedere Real Sociedad-Real Madrid in diretta TV e streaming: canale e orario

Real Sociedad-Real Madrid è la gara d'andata delle semifinali di Coppa del Re. Appuntamento alle ore 21:30 alla Reale Arena di San Sebastian e la gara si potrà vedere in diretta TV su Telelombardia o attraverso una Smart TV con connessione Internet per collegarsi al canale Youtube di Cronache Di Spogliatoio, che ha acquistato i diritti del torneo. Per vederla in streaming si potrà seguire sui dispositivi mobile sul canale Youtube di Cronache Di Spogliatoio o sul sito del Gruppo Mediapason, in entrambi i casi gratis. Questi sono tutti i canali dove si potrà seguire la gara in diretta in tutta Italia:

Lombardia – Canale 10

Piemonte – Canale 12

Veneto – Canale 15

Trentino Alto Adige – Canale 13

Friuli Venezia Giulia – Canale 13

Emilia Romagna – Canale 12

Toscana – Canale 17

Marche – Canale 15

Abruzzo – Canale 78

Lazio – Canale 84

Campania – Canale 12

Puglia – Canale 84

Calabria – Canale 84

Sicilia – Canale 15

Coppa del Re, le probabili formazioni di Real Sociedad-Real Madrid

La Real Sociedad si presenterà con il tridente formato da Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea. Il Real Madrid dovrebbe scegliere Mbappé come unico riferimento offensivo e il trio Rodrygo, Bellingham e Vinicius alle sue spalle. Queste le scelte di Alguacil e Ancelotti.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Elustondo, Zubeldia, Munoz; Brais Mendez, Zubimendi, Turrientes; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore: Alguacil.

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.