Real Sociedad-PSG dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Real Sociedad-PSG è in programma stasera. L'incontro degli ottavi di ritorno inizierà alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV su Sky. All'andata il Paris Saint Germain ha vinto 2-0.

A cura di Alessio Morra

A San Sebastian il Paris Saint Germain prova a tornare nei quarti di finale di Champions League. La squadra guidata da Luis Enrique è padrona totalmente del suo destino, avendo vinto per 2-0 la gara di andata. Ma la Real Sociedad è una squadra ostica, ha vinto il proprio raggruppamento e proverà a fare la remuntada. PSG favoritissimo, ma Mbappé e compagni in Champions quest’anno fuori casa non hanno mai vinto. Due sconfitte (contro Newcastle e Milan) e un pareggio (con il Borussia Dortmund). L’incontro non si potrà seguire in chiaro. Diretta TV su Sky, canali 202 e 253. Streaming possibile con Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

Il Paris Saint Germain si è classificato secondo nei gironi e insieme all’Iter era l’avversario più scomodo in assoluto. I francesi hanno pescato la Real Sociedad, che all’andata è stata battuta 2-0 e il punteggio poteva essere ancora molto più secco. Paris favoritissimo, ma la qualificazione ai quarti non è scontata, considerate anche le tante delusioni europee subite dai francesi.

Partita: Real Sociedad-PSG

Data: martedì 5 marzo 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Anoeta, San Sebastian

Canale TV: Sky Sport, Sky Calcio

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SkyGo, Now

Competizione: Champions League, ottavi ritorno

Dove vedere Real Sociedad-PSG in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video

La sfida che si giocherà in terra basca tra la Real Sociedad e il Paris Saint Germain si potrà seguire in diretta televisiva solamente a pagamento. Non è prevista la trasmissione in chiara. Il live di Real Sociedad-PSG in TV sarà trasmesso da Sky Sport Calcio (Canale 202) e Sky Sport (253).

Real Sociedad-PSG, dove vederla in streaming

Visibile anche in diretta streaming la sfida tra la Real Sociedad e il Paris Saint Germain. Potranno seguirla in questi modo gli abbonati a Mediaset Infinity, così come quelli di Sky, tramite Sky Go, e NOW. Telecronaca su Sky di Maurizio Compagnoni.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-PSG

Oyarzabal può partire dalla panchina, così come Mbappé che formerà il tridente con Asensio e Ramos. Esclusione probabile pure per Fabian Ruiz. Aguacil non modificherà il suo modulo canonico per la gara di ritorno con Luis Enrique.

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimenti, Olasgasti; Mendez; Sadiq, Silva.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Beraldo, Lucas Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Ramos, Mbappé.