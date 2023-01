Real Madrid-Valencia dove vederla in TV e streaming per la Supercoppa di Spagna 2023: le formazioni Real Madrid-Valencia è la prima delle due semifinali valide per la Supercoppa di Spagna 2023. La sfida tra Ancelotti e Gattuso si giocherà oggi, mercoledì 11 gennaio, alle ore 20:00 italiane allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita. Qui tutte le informazioni su formazioni e diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Real Madrid-Valencia è la prima delle due semifinali valide per la Supercoppa di Spagna 2023. Il match vedrà di fronte sfidarsi due tecnici italiani: Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. Da una parte la squadra allenata da ‘Re Carlo' che ha vinto l'ultima Liga e dall'altra i ragazzi di Ringhio finalisti dell'ultima Coppa del Re poi persa contro il Betis che invece nell'altra semifinale affronterà il Barcellona. La gara si giocherà oggi, mercoledì 11 gennaio, alle ore 20:00 italiane (22:00 locali) allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita, sede scelta per ospitare la competizione.

Per la prima volta da quando sono in Spagna, Ancelotti e Gattuso si troveranno contro. I due, che hanno vissuto vittorie leggendarie nel Milan rispettivamente da allenatore e giocatore, si sono anche assecondati sulla panchina del Napoli dopo l'esonero del tecnico di Reggiolo. Qui tutte le informazioni per conoscere le formazioni delle due squadre e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Real Madrid-Valencia

Dove si gioca: Stadio Internazionale Re Fahd di Riad, Arabia Saudita

Quando si gioca: mercoledì 11 gennaio 2023

Orario: 20:00

Diretta TV: –

Diretta streaming: –

Competizione: Supercoppa di Spagna, semifinale

Dove vedere Real Madrid-Valencia in TV e streaming

La diretta tv di Real Madrid-Valencia non sarà disponibile in Italia. Nessuna emittente del nostro Paese ha infatti acquistato i diritti per assistere alle gare della Supercoppa di Spagna 2023. Stesso discorso anche per la diretta streaming tramite dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

Ancelotti dovrebbe affidarsi al collaudatissimo 4-3-3 in cui Carvajal, Militão, Rüdiger e Mendy formeranno la linea difensiva. Modric a centrocampo con Kroos e Valverde e il tridente formato da Vinicius, Rodrygo e Benzema.

Gattuso a specchio, ovvero sempre col 4-3-3, potrebbe puntare sul tridente formato da Kluivert, Cavani e Samuel Lino con il quartetto difensivo davanti a Mamardashvili composto invece da Thierry Correia, Gabriel Paulista, Gaya e Diakhaby. In mediana Musah, Guillamon e André Almeida.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah, Guillamon, André Almeida; Kluivert, Cavani, Samuel Lino. All. Gattuso.