Real Madrid-Pachuca finale di Coppa Intercontinentale 2024, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid sfiderà il Pachuca nella finalissima di Coppa Intercontinentale 2024. La squadra di Carlo Ancelotti scenderà in campo al Lusail Stadium in Qatar con fischio d'inizio alle ore 18:00, le 20.00 locali. La gara sarà visibile in diretta TV e streaming gratuitamente su DAZN e su FIFA+.

La squadra campione d'Europa arriva a questo appuntamento con diversi dubbi e uno stato di forma molto incerto: dopo la vittoria in Champions League contro l'Atalanta è arrivato il pareggio in casa del Rayo Vallecano ma non c'è tempo per ricaricare le pile perché c'è la finale della nuova Coppa Intercontinentale. Si tratta del vecchio Mondiale per Club, ma in una versione rivisitata e in ogni caso completamente diversa dal nuovo torneo che si disputerà ogni quattro anni a partire dal 2025.

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma il Pachuca è una squadra che può mettere in difficoltà la squadra di Ancelotti dopo gli ultimi risultati: dopo il 3-0 al Botafogo nei quarti di finale, ecco la vittoria ai rigori contro gli egiziani dell'Al Ahly che ha portato la squadra di Almada in finale.

Partita: Real Madrid-Pachuca

Dove: Lusail Stadium, Lusail (Qatar)

Quando: mercoledì 18 dicembre 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN, FIFA+

Competizione: Coppa Intercontinentale 2024, finale

A che ora e dove vedere Real Madrid-Pachuca

La finale della Coppa Intercontinentale 2024 tra Real Madrid e Pachuca si potrà vedere in tv su DAZN, anche in modalità gratuita. L’OTT è anche diventata partner esclusivo della FIFA per il Mondiale per Club, torneo che trasmetterà in tutto il mondo gratuitamente tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025.

Real Madrid-Pachuca , come vederla in diretta streaming gratis

La partita tra i Blancos e i messicani si potrà seguire anche in streaming su DAZN, attraverso l'app dedicata, o su FIFA+: in entrambi i casi scaricando l'app sulla televisione, su qualunque dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet) oppure accedendo al sito ufficiale della FIFA.

Coppa Intercontinentale 2024, le probabili formazioni di Real Madrid-Pachuca

Queste sono le probabili formazioni di Ancelotti e Almada per la finale di Coppa Intercontinentale 2024.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Brahim Diaz; Bellingham; Vinicius, Mbappé. All. Ancelotti

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Micolta, B. Gonzalez; Montiel, Pedraza; A. Gonzalez, Bautista, Idrissi; Rondon. All. Almada