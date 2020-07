Doveva arrivare in Italia, prima all'Inter, poi al Milan. Alla fine, Luka Modric è rimasto dove vince, a Madrid, sponda Real. Con il centrocampista croato è arrivato il 34° titolo nazionale, in un post lockdown che ha visto i Blancos strapazzare la Liga spagnola con 10 vittorie su altrettante gare: freccia in curva e sorpasso con saluto al Barcellona sul rettilineo finale. Una rimonta perfetta costruita attraverso il lavoro svolto durante il periodo di pandemia, tra convinzione di potercela fare e e una preparazione psicofisica ottimale.

A sottolineare questa tenuta formidabile del Real è proprio il Pallone d'Oro croato che ai canali della società di Florentino Perez ha voluto festeggiare il titolo conquistato in rimonta e alzato in faccia ad un Barcellona oggi irriconoscibile. Al di là delle polemiche di quartiere su episodi a favore dei Blancos, il Real di Zidane ha dimostrato una supremazia in tutto che gli ha permesso di godersi il titolo e adesso di pensare a ciò che resta: la Champions League.

Tra i migliori per rendimento, costanza e qualità in campo, Luka Modric, padrone della mediana madridista oramai elemento imprescindibile nel gioco del Real. Suoi i passaggi vincenti ai compagni, suo il filtro in mediana, suoi i recuperi e i tempi di gioco. Frutto di tre mesi trascorsi a casa ma mantenendo sempre alta la soglia della preparazione. "Durante il lockdown ho lavorato duro, non mi sono mai fermato, con costanza. E oggi ne raccolgo i frutti": tra i migliori e con il titolo in tasca. Ma non basta, Modric sa che il meglio deve ancora venire e porta le orecchie della Grande Coppa, quella con cui il Real Madrid ha da sempre un feeling riconosciuto.

Sulla strada verso Lisbona, però, c'è il Manchester City e una formula tutta da scoprire con le Final Eight. Il ritorno degli ottavi sarà una sciarada: si riparte dalla sconfitta per 2-1 ad opera dei City-boys dell'eterno rivale Guardiola e da un Manchester rigenerato mentalmente anche dalla recente sospensione dell'esclusione dalla Coppe nei prossimi anni: "Avremo una gara complicata in Champions: abbiamo mostrato un buon calcio, eppure contro il City abbiamo perso 1-2 l’andata in casa. Ora però vogliamo fare una grande partita e provare a rimontare al ritorno. Possiamo farcela, siamo il Real Madrid pronti a ripetere ancora una volta qualcosa di spettacolare"