Difficile non definirla una vera e propria "maledizione". Il Real Madrid si ritrova a fronteggiare numerosi infortuni in questo avvio di stagione: oltre a Kroos e Hazard, Zidane dovrà fare i conti con una preoccupante lacuna sulla corsia difensiva destra. In due giorni infatti le merengues hanno perso prima il terzino destro titolare Carvajal e poi il sostituto Odriozola. Al club campione di Spagna ora avrebbe fatto comodo e non poco quell'Hakimi ceduto all'Inter. Inter che il Real affronterà in Champions nel mese di novembre.

Real Madrid, pioggia d'infortuni: Zidane senza terzini destri

Brutte notizie in casa Real Madrid. Con due comunicati ufficiali le merengues hanno comunicato che Dani Carvajal e il suo naturale sostituto Odriozola hanno rimediato degli infortuni. Se il primo sarà costretto a due mesi di stop, tempi lunghi anche per il giocatore reduce da un prestito al Bayern che ha riportato un problema al gemello della gamba sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Due infortuni che spaventano Zidane e che si vanno ad aggiungere a quelli di Kroos e Hazard, con quest'ultimo a dir poco sfortunato e protagonista di una ricaduta proprio quando era pronto al rientro.

In questo momento dunque a Zidane avrebbe fatto comodo e non poco Achraf Hakimi che invece è stato ceduto all'Inter per 40 milioni di euro. E i blancos non possono che essere preoccupati in vista del doppio confronto di Champions proprio con i nerazzurri in programma il 3 e il 25 novembre. Due sfide in cui la squadra campione di Spagna potrebbe dover fare ancora almeno di alcuni dei suoi giocatori al momento infortunati. Per ora il mister transalpino studia possibili alternative, con la possibilità di adattare in quel ruolo Mendy, Lucas Vazquez o quel Nacho che a questo punto potrebbe anche non essere ceduto.