Eden Hazard sta vivendo un momento molto difficile. La stella del Real Madrid che sembrava prossimo al rientro in campo dopo un guaio fisico, dovrà fare i conti con un nuovo infortunio. Il club campione di Spagna in una nota ufficiale ha evidenziato che l'ex Chelsea dovrà restare fermo ai box per un problema alla gamba destra. Possibile stop di un mese, e beffa per Zidane che in una recente conferenza stampa aveva parlato di "ritorno in campo vicino".

Real, nuovo infortunio per Hazard. Cosa si è fatto

"Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Eden Hazard dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare alla gamba destra". Così il Real Madrid ha annunciato in un comunicato il nuovo infortunio occorso al campione belga. Quest'ultimo era reduce già da una serie di problemi fisici e, secondo quanto riportato dalla stampa iberica, sarà costretto a stare fermo per un ulteriore mese. Una pessima notizia per le merengues che in questo scorcio iniziale di stagione hanno dovuto fare a meno di lui nel proprio reparto avanzato.

Quanti infortuni per Hazard al Real Madrid, beffa per Zidane

L’esperienza al Real di Eden Hazard si è rivelata finora un vero e proprio calvario. Basti pensare che nella scorsa che l’ex Chelsea ha dovuto fare i conti con ben 5 infortuni diversi che gli hanno impedito di scendere in campo in 26 partite complessive. Una perdita importante per Zidane che in stagione ha iniziato senza di lui. E pensare che proprio nelle ultime ore, l'allenatore francese aveva parlato in conferenza stampa di quello che è uno dei giocatori di primissimo livello del Real Madrid, annunciandone il vicino rientro: "Vuole giocare, ha avuto un grosso problema che lo infastidisce da molto tempo. È un professionista e vuole aiutare i suoi compagni. Il suo rientro è vicino, ormai è pronto. Si allena regolarmente con la squadra. Adesso valuteremo come e quando reinserirlo". E invece ecco la doccia fredda per il mister transalpino e per il Real che dovrà rinunciare ad Hazard per un altro mese.