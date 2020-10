È stato ufficializzato il calendario della fase a gironi della Champions League 2020/2021. Grande curiosità su date e orari delle sfide che vedranno impegnate le quattro formazioni italiane ovvero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Interesse soprattutto sulle sfide tra i bianconeri di Cristiano Ronaldo e il Barcellona del suo rivale Messi, tra l'Inter e il Real Madrid, l'Atalanta e il Liverpool e la Lazio contro il Borussia Dortmund.

Nel gruppo G, la Juventus farà l'esordio il 20 ottobre sul campo della Dynamo Kiev, con la doppia sfida contro il Barcellona in programma il 28 ottobre a Torino e l'8 dicembre al Camp Nou. Per la Lazio esordio nel girone F casalingo il 20 ottobre contro il Dortmund, con sfida di ritorno il 2 dicembre. L'Inter inizierà il suo cammino in Champions il 21 ottobre al Meazza contro il Borussia Moenchengladbach con la doppia sfida contro il Real Madrid in programma il 3 (al Bernabeu) e il 25 novembre. Stesse date per i confronti tra Atalanta e Liverpool, attesissimi.

Il calendario Champions della Juventus, quando giocherà contro il Barcellona

Giornata 1 (20 ottobre): Dynamo Kiev-Juventus (ore 18:55)

Giornata 2 (28 ottobre): Juventus-Barcellona (ore 21:00)

Giornata 3 (4 novembre): Ferencvaros-Juventus (ore 21:00)

Giornata 4 (24 novembre): Juventus-Ferencvaros (ore 21:00)

Giornata 5 (2 dicembre): Juventus-Dynamo Kiev (ore 21:00)

Giornata 6 (8 dicembre): Barcellona-Juventus (ore 21:00)

Il calendario della Lazio in Champions, date e orari

Giornata 1 (20 ottobre): Lazio-Borussia Dortmund (ore 21)

Giornata 2 (28 ottobre): Club Brugge-Lazio (ore 21)

Giornata 3 (4 novembre): Zenit-Lazio (ore 18.55)

Giornata 4 (24 novembre): Lazio-Zenit (ore 21)

Giornata 5 (2 dicembre): Borussia Dortmund-Lazio (ore 21)

Giornata 6 (8 dicembre): Lazio-Club Brugge (ore 18.55)

Calendario Inter in Champions, la data delle partite contro il Real Madrid

Giornata 1 (21 ottobre): Inter-Borussia (ore 21)

Giornata 2 (27 ottobre): Shakthar-Inter (ore 18.55)

Giornata 3 (3 novembre): Real Madrid-Inter (ore 21)

Giornata 4 (25 novembre): Inter-Real Madrid (ore 21)

Giornata 5 (1 dicembre): Borussia-Inter (ore 21)

Giornata 6 (9dicembre): Inter-Shakhtar (ore 21)

Date e orari delle partite dell'Atalanta in Champions

Giornata 1 (21 ottobre): Midtjylland-Atalanta (ore 21)

Giornata 2 (27 ottobre): Atalanta-Ajax (ore 21)

Giornata 3 (3 novembre): Atalanta-Liverpool (ore 21)

Giornata 4 (25 novembre): Liverpool-Atalanta (ore 21)

Giornata 5 (1 dicembre): Atalanta-Midtjylland (ore 21)

Giornata 6 (9dicembre): Ajax-Atalanta (ore 18.55)

(in aggiornamento)