Real Madrid-Lipsia dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Real Madrid-Lipsia è il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. La sfida tra la squadra allenata da Ancelotti e quella di Rose si disputerà oggi, mercoledì 6 marzo, alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere in diretta tv e streaming la partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Real Madrid-Lipsia è il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. La sfida tra la squadra allenata da Carlo Ancelotti e quella di Marco Rose si disputerà oggi, mercoledì 6 marzo, alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu. All’andata le Merengues riuscirono a vincere 1-0 in Germania grazie al meraviglioso gol di Brahim Diaz che però lascia il discorso qualificazione ancora apertissimo.

Gli spagnoli arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 2-2 in campionato contro il Valencia al termine di non poche polemiche per quel gol non convalidato dopo il fischio finale dell’arbitro Gil Manzano. Ma il Real è sempre primo in classifica. I tedeschi invece sono quinti a caccia di un piazzamento in Europa il prossimo anno e sono reduci dal 4-1 esterno rifilato al Bochum. Rispetto alla gara di andata il Real ritrova Bellingham e il Lipsia invece Shlager a centrocampo. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere in diretta tv e streaming la partita.

Partita: Real Madrid-Lipsia

Data: martedì 5 marzo 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

Canale TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, ottavi ritorno

Dove vedere Real Madrid-Lipsia in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Real Madrid-Lipsia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Amazon Prime Video. Basterà scaricare e connettersi all’app disponibile su smart tv. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Real Madrid-Lipsia, dove vederla in streaming

Per tutti gli abbonati la possibilità anche di vedere Real Madrid-Lipsia anche in streaming accedendo all’evento dedicato direttamente dall’app di Prime Video scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso collegamento al sito da pc.

Champions League, le probabili formazioni di Real Madrid-Lipsia

Ancelotti potrà contare nuovamente su Bellingham rispetto alla gara d’andata dove l’inglese era assente. Dovrebbe giocare lui, con Brahim Diaz inizialmente in panchina nonostante l’ottimo stato di forma. Restano sempre indisponibile Courtois, Militao e Alaba. Nel Lipsia invece torna Shlager a centrocampo dopo la squalifica col Bochum con i titolarissimi in campo per cercare l’impresa rimonta.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lupin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.