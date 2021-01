Il processo a Zinedine Zidane sta per ripartire. Il tecnico francese era stato già sulla graticola nelle scorse settimane quando il Real Madrid sembrava rischiare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La qualificazione i blancos l'hanno ottenuta, ma ora devono registrare una clamorosa eliminazione in Coppa del Re, dove il Real Madrid è stato sconfitto da una squadra di terza serie l'Alcoyano, che in 10 uomini si è imposto per 2-1.

L'impresa dell'Alcoyano

Il Real Madrid non ha storicamente un rapporto meraviglioso con la Coppa del Re, ma quest'anno sperava e cercava di andare molto avanti, ma incredibilmente è stato eliminato subito. I blancos scendono in campo senza tanti titolari all'Estadio El Collao per sfidare l'Alcoyano, un club di Segunda B, la Serie C spagnola. Zizou fa le sue valutazioni e decide di tenere fuori tanti big anche se è gara secca. Eder Militao sfrutta un cross di Marcelo e segna al 45′ del primo tempo. Il Real gestisce cerca di poter a casa il successo senza stancarsi troppo, ma all'80' Solbes regala un sogno all'Alcoyano firmando l'1-1. Si vai supplementari.

Real ko ai supplementari

Zidane manda in campo Asensio, Hazard e Kroos. Non si scherza più. Al 110′ la squadra di casa resta in 10, espulso Lopez per doppia ammonizione. Ma con l'uomo in meno l'Alcoyano trova il gol del sorpasso. Diakite segna il gol del 2-1 e si prende un posto nella storia. Il Real Madrid ci prova ancora, ma non realizza il 2-2. Zidane e i suoi sono fuori, l'Alcoyano vede un sogno tramutarsi in realtà.

E ora si comincerà nuovamente a discutere del tecnico francese, che comunque è in corsa in Champions League ed è al secondo posto nella Liga. Ma di certo su di lui aleggeranno i nomi di tanti allenatori, su tutti quello di Allegri, che è libero e aspetta l'offerta giusta per tornare in panchina.