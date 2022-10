Real Madrid-Barcellona dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni del Clasico Real Madrid-Barcellona è in programma oggi domenica 16 ottobre con fischio di inizio alle 16:15. Si gioca al ‘Bernabeu’ di Madrid ed è una sfida valida per la 9ª giornata di Liga. Diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime sulle formazioni di Ancelotti e Xavi.

Il "Clasico", la partita delle partite del calcio spagnolo tra Barcellona e Real Madrid si gioca oggi, domenica 16 ottobre con fischio di inizio alle 16:15. La sfida del Bernabeu sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming su DAZN.

Real e Barça – a pari punti in classifica – si sfideranno per la 9a giornata di Liga spagnola: dopo 8 turni di campionato veleggiano al primo posto con 22 punti, grazie ad una rimonta pazzesca degli azulgrana che hanno approfittato del mezzo passo falso del Real (pareggio in casa con l'Osasuna) a fronte di sette vittorie consecutive. Una partita che in casa catalana arriva dopo la mezza doccia fredda in Champions League per il pareggio interno contro l'Inter, mentre per il Real l'1-1 in casa Shakthar è valso la conferma del primo posto nel proprio girone e la qualificazione agli ottavi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona. Per Carletto Ancelotti formazione tipo: in difesa eccezion fatta per l'assenza di Courtois a 4, Carvajal e Mendy sulle fasce mentre Alaba e Militao coppia centrale; in mediana le chiavi affidate ovviamente a Modric mentre sulla trequarti Rodrygo e Benzema daranno una mano a Vinicius in un 4-3-3. Per Xavi tridente offensivo con Dembelè, Lewandowski e Raphinha pronto a inserirsi nelle maglie difensive dei Blancos.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta TV

Il grande ‘Clasico' del calcio spagnolo Real Madrid-Barcellona si potrà ovviamente vedere in televisione e lo si potrà fare collegandosi a DAZN che lo trasmetterà in esclusiva. Sarà necessaria una Smart TV da collegare a internet per utilizzare l'app dedicata: o tramite dispositivi wireless (come Chromecast o Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box) oppure attraverso le tradizionali console di gioco (PlayStation e XBox). La telecronaca di Real Madrid-Barcellona sarà a cura di Stefano Borghi, con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Real Madrid-Barcellona dove vederla in streaming

Si può vedere Real Madrid-Barcellona anche in live streaming? Ovviamente sì, sempre utilizzando i servizi messi a disposizione da DAZN. Da pc ci si può collegare al sito ufficiale per seguire il ‘Clasico' in diretta e in esclusiva. L'app di DAZN è invece disponibile per seguire la partita da cellulare e da tablet sia con il sistema operativo iOS o per Android.

Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni: Ancelotti e Xavi non fanno turn-over

Malgrado i recenti impegni in Champions League, al Clasico scenderanno in campo quasi le migliori formazioni di Real Madrid e Barcellona. Poca pretattica per i due allenatori che contano sui propri uomini migliori per cercare il successo che varrebbe la vetta solitaria della Liga. Il Real che tra i pali dovrà fare a meno di Courtois ma puntare su Lunin, punterà moltissimo sulla velocità di Vinicius e il fiuto del gol di Benzema mentre Kroos e Modric avranno il compito di arginare ogni azione offensiva del Barça sul nascere. Gli uomini di Xavi proveranno a ripetere la prova contro l'Inter, dove hanno segnato tre gol provando a migliorare la fase difensiva. Nel reparto arretrato davanti a ter Stegen, ci saranno Piqué e Garcia.

