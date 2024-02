Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il derby di Madrid tra Real e Atletico si gioca oggi domenica 4 gennaio alle 21:00 allo Stadio Bernabeu. Diretta TV e in streaming a pagamento su DAZN. Ancelotti deve vincere per restare incollato al Girona in vetta alla classifica, Simeone lotta per il 4° posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Si ritorna a parlare di derby in Spagna e si tratta del derby di Madrid che mai come in questa stagione si sta ripetendo con continuità. Real Madrid-Atletico Madrid di oggi domenica 4 febbraio è infatti il 4° derby stagionale tra campionato e Coppe. Si gioca alle 21:00 la diretta in TV e in streaming è affidata in esclusiva alle reti DAZN.

Real Madrid-Atletico Madrid è una partita valevole per la ventitreesima giornata de LaLiga EA Sports 2023/2024, ed è il quarto confronto stagionale: in precedenza si è giocata l'andata di campionato, la semifinale di Supercoppa di Spagna e il quarto di finale di Coppa di Spagna. Il Real di Ancelotti è in piena bagarre in classifica per contendere al Girona il primo posto e una eventuale vittoria sui colchoneros rappresenterebbe un viatico fondamentale per continuare a cullare il sogno. Dall'altra parte i biancorossi di Simeone, che sono in lotta per un posto al sole in Champions League, alla ricerca del 4° posto insieme all'Athelic Bilbao e al Barcellona.

Partita: Real Madrid-Atletico Madrid

Orario: 21:00

Dove: Stadio Bernabeu (Madrid)

Quando: domenica 4 febbraio 2024

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Liga spagnola

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta TV

Il derby di Madrid è trasmesso in esclusiva e a pagamento su DAZN in TV. La gara inizia alle 21:00 il commento è affidato a Gabriele Giustiniani, mentre la parte tecnica sarà di Marco Parolo.

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming in diretta Real-Atletico sarà esclusiva di DAZN, visibile a pagamento attraverso l'app dedicata oppure collegandosi al portale DAZN previo abbonamento.

Liga spagnola, le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

Carlo Ancelotti punta ancora una volta sui "titolarissimi" e in avanti la coppia Rodrygo-Vinicius dovrà riuscire a superare Oblak davanti al quale Simeone presenta una linea a 4. I Colchoneros si affideranno invece a Griezmann e a Morata

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Fernandez, Garcia; Tchouameni, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Savic, Reinildo; Barrios, de Paul, Koke, Lino: Morata, Griezmann