Finale Mondiale per club, oggi Real Madrid-Al Hilal: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Real Madrid e Al Hilal si sfideranno questa sera in Marocco nella finale del Mondiale per Club. La gara è secca. In caso di parità supplementari e poi rigori. Il match inizierà alle ore 20 e si potrà seguire su Sky.

A cura di Alessio Morra

Questa sera il Real Madrid affronta l'Al Hilal nella finale del Mondiale per Club. La partita si gioca oggi, sabato 11 febbraio 2023 in Marocco alle ore 20:00, diretta TV e streaming su Sky. Questa sera i Blancos hanno l'opportunità di aggiungere un altro trofeo alla sua strepitosa bacheca. E può farlo ovviamente Carlo Ancelotti, l'uomo dei record.

Al Moulay Abdallah di Rabat i blancos vogliono l'ennesimo trofeo e provano a vincerlo contro l'Al Hilal guidato da Ramon Diaz, vecchia conoscenza della Serie A, che dopo oltre ventisei anni torna a giocare la finale di questa manifestazione. L'Al Hilal ha compiuto un'impresa sconfiggendo il Flamengo, che aspirava a disputare il match che vale il titolo e che invece vivrà la finale del 3° e 4° posto con l'Al-Ahly.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Al Hilal. Molti dubbi per Ancelotti, che alla vigilia della semifinale aveva parlato delle condizioni di tre veri big: Courtois e Benzema, che sono rimasti a casa per meglio recuperare. Voleranno in Marocco ma all'ultimo si deciderà. In caso di forfait toccherà a Rodrygo fare il centravanti e la formazione sarà grosso modo la stessa che ha giocato contro l'Al-Ahly, con Camavinga terzino, perché sono fuori pure Nacho e Carvajal. Nell'Al Hilal giocano dall'inizio naturalmente le stelle Vietto e Ighalo, e in campo ci sono anche diversi nazionali dell'Arabia Saudita.

Partita: Real Madrid-Al Hilal

Dove si gioca: Moulay Abdallah, Rabat

Quando si gioca: sabato 11 febbraio 2023

Orario: 20:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Mondiale per Club, finale

Dove vedere Real Madrid-Al Hilal in diretta TV

La finale del Mondiale per Club sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che ha acquistato i diritti dell'evento. La partita verrà trasmessa sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football). Telecronaca di Andrea Marinozzi. Non sarà possibile seguire in nessun modo in chiaro la partita tra il Real e l'Al Hilal. La partita inizierà alle ore 20.

Real Madrid-Al Hilal, dove vederla in streaming

Dove vedere la finale del Mondiale per Club in live streaming? La risposta è molto semplice. Per vedere Real-Al Hilal in streaming servirà o un abbonamento a Sky o a NOW. Gli abbonati di Sky usufruendo di Sky Go avranno la possibilità di vedere il match, stessa cosa per quelli di NOW.

Real Madrid-Al Hilal, le probabili formazioni: le ultime news

Qualche dubbio per Ancelotti. Benzema non dovrebbe recuperare. In bilico Courtois. Camavinga farà ancora il terzino. In avanti i tre sudamericani. Poche dubbi invece per Diaz, che spera di avere i suoi giocatori al top della condizione, dopo la grande impresa con il Flamengo.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Nacho, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti

Al Hilal (4-3-3): Al Mayouf; Al Dawsari, Al Bulayhi, Jang, Saud; Carrillo, Cuellar, Kanno; Marega, Vietto, Ighalo. All. Ramon Diaz