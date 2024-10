video suggerito

Real e Barcellona fermano gli allenamenti per un gesto toccante: ricordano le vittime di Valencia Un minuto di silenzio durante gli allenamenti: Real Madrid e Barcellona mostrano vicinanza alla partita di Valencia. La Liga chiede il rinvio delle partite che potrebbero giocarsi a maggio.

A cura di Ada Cotugno

La città di Valencia sta vivendo giorni drammatici con l'alluvione che ha travolto ogni cosa sul suo cammino: sono almeno 95 i morti, oltre ai tanti dispersi che le autorità stanno cercando di mettere in salvo di queste ore. La situazione è disperata, le strade sono fiumi di fango e devastazione e davanti a uno scenario del genere anche il calcio fa un passo indietro. Tutti si sono stretti accanto alla comunità colpita dalla tragedia e anche le grandi squadre della Liga stanno facendo la propria parte per provare ad aiutare.

Sabato sera al Mestalla sarebbe in programma la partita Valencia-Real Madrid, ma i vertici del campionato stanno facendo di tutto per rimandare le partite che dovrebbero giocarsi nelle zone colpite dall'alluvione, nonostante il calendario non consenta margini per programmare a breve eventuali recuperi. Intanto il pensiero vola verso le vittime e le loro famiglie, anche da parte dei Blancos che hanno fermato il loro ultimo allenamento per rendere omaggio a chi ha perso la vita: un gesto toccante, ripetuto anche dal Barcellona che si è radunato in cerchio per commemorare.

Real Madrid e Barcellona, minuto di silenzio durante gli allenamenti

Prima ancora di cominciare ad allenarsi i due grandi club della Spagna hanno deciso di fare un gesto che sembra inusuale. Si sono riuniti al centro del campo, ognuno nel proprio quartier generale, e hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare le tante vittime dell'alluvione che ha colpito Valencia. È lo stesso rituale che si ripete nelle partite ufficiali per commemorare chi non c'è più, ma questa volta il pensiero è stato spontaneo e non imposto da nessuna autorità: tutti, a partire dagli allenatori, sentivano il bisogno di dimostrare vicinanza a tutta la popolazione e hanno cominciato con un gesto semplice che vuol dire tanto. Il Real Madrid si sta preparando per affrontare proprio il Valencia, in una partita dal destino ancora incerto, e si è messo completamente a disposizione della società per inviare aiuti concreti a chi ne ha bisogno.

La Liga pensa al rinvio delle partite

Accanto al sentito minuto di silenzio (che si ripeterà anche prima delle partite di campionato) c'è la voglia della Liga di rinviare le partite di tutte le categorie che si dovrebbero giocare nelle zone alluvionate, con la richiesta ufficiale già inviata alla RFEF. Il Real Madrid non è contro lo spostamento, ma si pone il problema dei recuperi che non troverebbero posto in calendario: come ricorda la stampa spagnola non c'è uno slot disponibile fino ai messi di gennaio o febbraio e, addirittura, la partita rischia di essere giocata nel mese di maggio.