L'Atalanta è una delle più belle rivelazioni della stagioni calcistiche a livello europeo. La squadra di Bergamo, che da qualche anno è sempre nei piani alti della Serie A, ora ha iniziato la divulgazione del suo verbo anche oltre i confini nazionali e dopo aver incantato l'Europa League quest'anno ha dimostrato di essere a suo agio anche in Champions League staccando il pass per i quarti di finale in casa del Valencia prima del lockdown per l'emergenza Coronavirus.

La Dea nella "Final Eight" che l'Uefa ha programmato per agosto se la vedrà con il Paris Saint-Germain, che ha chiuso il suo campionato al primo posto prima dello stop forzato e non gioca un match ufficiale dall'inizio di marzo: per molti la squadra di Gian Piero Gasperini ma di diverso avviso è l'ex commissario tecnico della Francia, Raymond Domenech, che non crede ad un passaggio del turno dell'Atalanta in Champions League contro il PSG. Attraverso il suo profilo Twitter l'ex ct dei Bleus, dopo aver guardato attentamente la gara contro il Verona, ha detto la sua opinione sulla squadra nerazzurra: "Non vedo come questa squadra dell’Atalanta possa preoccupare il PSG. È troppo debole in fase difensiva".

A rispondere a questa sua tesi è stato direttamente il tecnico dell'Atalanta Gasperini, che nel post-partita del Bentegodi di Verona gli ha dato ragione con una punta di orgoglio e di rivalsa in vista del match con i francesi: "Ha ragione, ma speriamo di smentirlo".

Intanto l'Atalanta nella stagione 2019/2020 ha messo a segno un altro record e dopo oltre trentun'anni ha conquistato quattordici risultati utili consecutivi, come la Dea della stagione 1988/89 che aveva che da neopromossa aveva ottenuto la qualificazione alla Coppa Uefa. Ma non è finita qui: se l'Atalanta non perderà nella sfida di martedì sera contro il Bologna al Gewiss Stadium potrà stabilire un altro record. Domenech ha detto la sua ma sarà sempre il campo ad emettere l'ultimo verdetto, anche con il PSG in gioco.