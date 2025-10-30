Raya poteva anche giocare bendato: l’incredibile statistica dell’Arsenal in tutto ottobre in Premier

Durante il mese di ottobre che sta per finire, il portiere dell'Arsenal David Raya avrebbe anche potuto giocare bendato in Premier League, o fare qualche videochiamata agli amici del baretto, o anche andare a farsi un giro al parco mentre i suoi compagni giocavano. Insomma, in ultima analisi, poteva pure lasciare la porta vuota. Le cose infatti non è che sarebbero cambiate più di tanto per i Gunners, che sono partiti a razzo in questa stagione e guidano la Premier con quattro punti di vantaggio sul sorprendente Bournemouth dopo le prime nove giornate. Non è un'iperbole per esaltare il bunker della squadra di Arteta, che nel mese in oggetto ha subìto zero gol in tutte le competizioni in sei partite giocate, ma la presa d'atto dei freddi numeri: c'è una statistica incredibile che riguarda i tiri in porta incassati dall'Arsenal.

La pazzesca statistica dell'Arsenal in Premier League in tutto il mese di ottobre: un solo tiro in porta subìto

Calafiori e compagni a ottobre hanno vinto tutte e sei i match giocati, con altrettanti clean sheet portati a casa: tre partite in Premier League (2-0 al West Ham, 1-0 al Fulham, 1-0 al Crystal Palace), due in Champions League (2-0 all'Olympiakos e 4-0 all'Atletico Madrid) e infine 2-0 al Brighton ieri sera in Coppa di Lega. Raya è rimasto in panchina solo in quest'ultima partita, lasciando la maglia da titolare a Kepa. A impressionare è il dato comunicato dalla Premier, relativo alle tre gare di campionato di ottobre: l'account ufficiale della massima lega calcistica inglese ha postato il video dell'unico tiro indirizzato nello specchio della porta difesa dal 30enne nazionale spagnolo.

Tra West Ham, Fulham e Crystal Palace, solo in quest'ultima occasione i Gunners hanno dovuto fronteggiare una conclusione che se non ci fosse stato Raya tra i pali sarebbe (forse) finita in rete. Peraltro molti tifosi hanno eccepito, sotto il post, che lo stacco di testa dell'ex Arsenal Eddie Nketiah fosse realmente un tiro in porta, visto che il portiere iberico in uscita di pugno tocca il pallone quasi in contemporanea con l'avversario. Niente che importi davvero: quello che conta è la solidità difensiva mostruosa della squadra di Arteta: e se le vittorie si costruiscono sulle difese…