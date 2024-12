video suggerito

Raspadori per Lorenzo Pellegrini: l'intreccio di mercato tra Napoli e Roma con la Juve sullo sfondo Raspadori e Lorenzo Pellegrini potrebbero finire in un clamoroso scambio di mercato tra Napoli e Roma. La Juventus resta sullo sfondo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nelle ultime ore diversi club di Serie A stanno iniziando le proprie manovre di mercato per cercare di accorciare i tempi in vista della sessione di gennaio. Il Napoli sembra essere subito attivo sia in entrata che in uscita con operazione che stanno coinvolgendo Hasa, Marin e adesso anche Raspadori. Da tempo l'attaccante è finito nel mirino della Juventus che potrebbe valutare anche uno scambio inserendo Danilo e Fagioli forse ora non più così centrali nel progetto tecnico dei bianconeri firmato da Thiago Motta.

Ma oltre alla Vecchia Signora, secondo Sky Sport, anche la Roma sarebbe interessata al giocatore e non è da escludere che gli azzurri per accontentare la squadra di Ranieri potrebbero chiedere in cambio addirittura Lorenzo Pellegrini. Il capitano dei giallorossi potrebbe clamorosamente finire alla corte di Conte anche se l'operazione che andrebbe ad aprirsi non sarebbe poi così semplice. I rapporti tesi con parte della tifoseria negli ultimi mesi potrebbero anche agevolare l'affare ma le cifre dell'ingaggio di Pellegrini potrebbero essere un ostacolo.

Raspadori e Pellegrini con l'Italia.

Conte ha da tempo chiesto a Manna un difensore centrale, un esterno sinistro e una mezzala. La Juventus potrebbe accontentarlo con Danilo e Fagioli ottenendo in cambio proprio Raspadori mentre con i giallorossi si potrebbe provare quello che sarebbe un autentico colpaccio. Ranieri ha sempre ritenuto Pellegrini centrale nel suo progetto ma non è da escludere questo ribaltone anche alla luce della rivoluzione di gennaio sul mercato promessa dai Friedkin pronti a cambiare letteralmente il volto della Roma sacrificando anche elementi importanti della rosa.

Conte vuole Pellegrini per il suo gioco

Sta di fatto però che il centrocampista giallorosso piace al Napoli e il club azzurro si è mosso per capire i margini della trattativa. Chiaramente Pellegrini con Conte potrebbe sfruttare al meglio le sue capacità di incursione e di interdizione. Un giocatore che dunque piace all'allenatore del Napoli pronto a rinforzare ulteriormente la sua rosa non solo per dare un'accelerata al campionato nella sua fase cruciale ma anche per ritrovarsi già con una squadra in parte completata. Dalla prossima stagione infatti inevitabilmente gli azzurri torneranno a giocare le coppe.