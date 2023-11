Ranieri svela quel passato oscuro alla Juve, non è finita come sembra: “Presto dirò la verità” Claudio Ranieri ha presentato la sfida del suo Cagliari contro la Juventus in campionato a Torino. Il tecnico dei sardi ha ricordato il suo passato in bianconero gettando ombre su come sia finita quell’esperienza da allenatore della Vecchia Signora: “Dicono sia stato mandato via, ma questa non è la verità”.

Il Cagliari nelle ultime giornate di Serie A è passato dall'ultimo posto all'uscita dalla zona retrocessione. Tutto merito di Claudio Ranieri e di quelle due vittorie contro Frosinone e Genoa che hanno tirato i sardi fuori dalle ultime tre posizioni. Il prossimo impegno dei sardi sulla carta sembra essere proibitivo. Pavoletti e compagni saranno chiamati a un'impresa contro la Juventus di Massimiliano Allegri che in questo inizio di stagione sembra essere tornata ad essere quella di un tempo: forte, invalicabile in difesa e solida.

Il tecnico del Cagliari, che ha avuto un passato importante con la Juventus come nuovo allenatore al ritorno in Serie A dopo la vittoria del campionato di B a seguito della sentenza Calciopoli. Un'esperienza importante quella di Ranieri finita poi con l'esonero. Nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida di sabato tra il suo Cagliari e la Juventus all'Allianz Stadium, il tecnico romano ha parlato proprio del suo passato in bianconero. "Non ho rimpianti" spiega prima di congedarsi con una considerazione: "Ma la verità non è quella che sapete".

Durante la conferenza stampa di presentazione del match, a Ranieri viene chiesto proprio come sia andata a finire la sua storia con la Juventus culminata con l'esonero. Ranieri fu apprezzatissimo dal tifo bianconero e fondamentale per la rinascita di squadra e club poi successivamente con Conte in panchina. "Ho preso una squadra reduce dalla Serie B, siamo arrivati terzi e poi secondi – ha spiegato Ranieri ai giornalisti in sala – Senza i dodici, tredici campioni dei due anni precedenti".

La Juventus però non è soltanto ricordi dolci per Ranieri che sottolinea proprio come sia finita non benissimo la sua avventura con la Vecchia Signora. "A Torino sono stati due anni molto positivi – ha spiegato in conferenza stampa – Dicono sia stato mandato via, ma questa non è la verità. La verità la scriverò quando smetterò di allenare. Però ringrazio sempre chi mi ha portato alla Juventus, grande società con grandi tifosi". Dichiarazioni forti che gettano ombre su ciò che è stato il suo addio ai bianconeri.