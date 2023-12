Ranieri pesante su Paredes in Roma-Fiorentina, il labiale è inequivocabile: “Miracolato, vai a casa” Durante Roma-Fiorentina, battibecco tra Paredes e Ranieri con il difensore della viola che ha pronunciato parole offensive nei confronti dell’avversario immortalate dalle telecamere.

A cura di Marco Beltrami

Roma-Fiorentina è stata una partita intensa e tesa, come confermato anche dalle espulsioni di Zalewski e Lukaku. Soprattutto nel finale non sono mancati i battibecchi in campo. Uno di questi è stato quello molto particolare tra Ranieri e Paredes. Il giocatore viola ha pronunciato parole offensive nei confronti dell'argentino, come immortalato dalle telecamere di DAZN. Il labiale sembra inequivocabile, ovvero "Sei un miracolato".

La situazione in questione si è verificata quando mancavano 8′ alla fine al 90′. Sugli sviluppi di un'azione offensiva della Fiorentina chiusasi con un colpo di testa di Martinez Quarta, N'Dicka è rimasto a terra sofferente per un colpo alla testa ricevuto dall'argentino. All'interno dell'area giallorossa i giocatori delle due squadre hanno iniziato a discutere, con Ranieri in particolare allontanato da Mancini. È nato un fitto conciliabolo anche con Cristante e altri avversari che si è chiuso con un botta e risposta proprio tra Paredes e il difensore viola che tornando a centrocampo hanno continuato a provocarsi.

Le parole di Ranieri in particolare sono apparse chiarissime durante la diretta televisiva: "Sei un miracolato, vai a casa. Sto miracolato". Il tutto accompagnato anche dalla gestualità per invitare l'avversario probabilmente a zittirsi. La reazione dell'ex Juventus? Un sorriso ironico nei confronti di Ranieri che poi è stato avvicinato da Pellegrini e Cristante. I due centrocampisti hanno provato a placare gli animi chiedendo, a giudicare dal linguaggio del corpo, anche spiegazioni al duttile calciatore della Fiorentina.

Ranieri a quel punto ha alzato le spalle indicando Paredes, giustificandosi probabilmente per le sue pesanti parole. Anche in questo caso il campione del mondo argentino non ha replicato ma si è limitato a sorridere. Tutto è finito lì? Non proprio visto che i due sono tornati a confrontarsi in maniera decisa dopo il rosso a Lukaku: se l'erano un po' promessa Ranieri e Paredes che sono stati allontanati dagli altri giocatori per evitare un confronto ancora più serrato.