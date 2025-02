video suggerito

Ranieri impazzisce negli spogliatoi dopo Roma-Porto: “Loro si divertono e io mi mangio il cuore” Claudio Ranieri ha raccontato di non aver apprezzato l’atteggiamento della Roma contro il Porto nella partita che ha permesso ai giallorossi di volare agli ottavi di Europa League. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudio Ranieri non può ovviamente non essere felice della vittoria della Roma contro il Porto e della qualificazione agli ottavi di Europa League. L'esperto allenatore però, per il futuro della sua squadra, deve anche guardare a quello che non è andato bene e che ha messo a repentaglio il successo giallorosso. Per questo Sir Claudio si è arrabbiato molto, per sua stessa ammissione, negli spogliatoi con i giocatori della Roma, colpevoli di essere un po' troppo per così dire "indisciplinati".

Le parole di Ranieri dopo Roma-Porto

Intervenuto a Sky Ranieri, dopo aver esaltato il grande protagonista del match Dybala, ha dimostrato di non aver gradito l'atteggiamento della Roma per questo ha svelato quanto detto alla squadra: "Quando sono entrato negli spogliatoio io sono impazzito perché già quando prendo un gol divento pazzo, figuriamoci due. Quando vedo giocatori che vanno all'attacco, tutti quanti, dicevo loro "ma dove andate? Loro sono disperati provano ad accorciare a fare qualsiasi cosa. Siamo lì e se facciamo un altro gol lo facciamo, ma non rischiamo di prenderlo'. E infatti l'abbiamo preso. Sul 2-1 hanno preso anche un palo".

Il monito di Ranieri alla Roma per il futuro

Necessario dunque un cambio di rotta, sulla scia dell'entusiasmo per i tanti risultati utili consecutivi. Per Claudio Ranieri è fondamentale ragionare da squadra e prestare maggiore attenzione in campo: "Questa è una squadra che deve diventare squadra, non possiamo essere nervosi all'inizio: dopo il gol c'è stata anche la reazione grazie a Paulo. La partita era nostra, 10 contro 11 e potevamo fare quello che volevamo ma dovevamo stare attenti nel campo. Sono super contento, ma dobbiamo migliorare. Lo sanno anche i muri non del nostro stadio, ma di tutti gli stadi d'Italia che noi prendiamo gol sulle ripartenze. Ma perché dobbiamo farlo. Stiamo vincendo sul 3-1, non è ammissibile questo. Ma non voglio dilungarmi perché sennò quello che non ho detto a loro negli spogliatoi, lo dico qui".

Quando Marco Bucciantini si è mostrato più accondiscendente nei confronti della Roma, sottolineando come i giallorossi avessero impostato le partite proprio sull'attaccare e dunque anche divertirsi, Ranieri ha sfoderato il suo sorriso: "Loro si divertono e io mi mangio il grasso del cuore. È bello stare seduti. A me piace ma bisogna essere anche razionali, stai vincendo fai girare la palla o correre quelli che sono entrati dopo. Non posso vedere difensori andare oltre la linea offensiva, ma dove andate così". Insomma un messaggio da recepire subito.