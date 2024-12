video suggerito

Ranieri ha fiducia nella sua Roma e fissa una data precisa: "I cavalli si vedono alla fine" Claudio Ranieri ha parlato al termine della partita che la sua Roma ha vinto 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria. Il tecnico dei giallorossi ha spiegato come questa vittoria possa dare fiducia alla squadra: "I cavalli si vedono alla fine".

A cura di Fabrizio Rinelli

Claudio Ranieri ha parlato al termine della partita che la sua Roma ha vinto 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria ottenendo il passaggio del turno ai quarti dove incontrerà il Milan dell'ex Fonseca. Il tecnico dei giallorossi è soddisfatto della prova mostrata dalla sua squadra che era chiamata a riscattare la cocente sconfitta subita in pieno recupero contro il Como nell'ultima sfida di campionato. Ranieri ritrova i gol di Dovbyk, autore di una doppietta, ma anche un super Paredes e Baldanzi senza dimenticare il gol di Shomurodov dalla panchina.

Il tecnico della Roma ha discusso dei temi relativi alla partita ai microfoni di Sportmediaset in diretta su Italia 1: "Non è un buon periodo, ma dovevamo rispondere e i ragazzi hanno fatto una prestazione di determinazione, loro la qualità ce l'hanno, mostrando senso d'appartenenza – spiega Ranieri che poi parla di Dovbyk -. Non si sta allenando come dovrebbe perché ha mille problemini tra influenza e ginocchio, ha bisogno di allenarsi, ma i gol aiutano anche come autostima ma anche per la squadra".

A Ranieri poi viene chiesto anche del nuovo allenatore della Roma quando l'attuale tecnico giallorosso passerà in dirigenza: "Meglio non parlarne sì, noi siamo concentrati su questo campionato anche perché se la Roma non si riprende non si può rompere le scatole a top manager – spiega l'allenatore che poi fissa una data precisa -. Vediamo, fino a marzo-aprile serve lavorare, poi si deciderà, abbiamo bisogno di un allenatore che abbia intensità perché Roma non è una piazza per tutti, c’è determinazione, attenzione, attese”. Ranieri parla poi delle difficoltà incontrate dopo il suo arrivo con un gruppo che aveva già avuto due allenatori prima di lui.

Ranieri parla anche di Dybala: "Io punto sempre su di lui"

"Soltanto con il lavoro si risolvono le problematiche ma è una squadra seria con grosse qualità e io credo molto che come ti alleni poi giochi e noi su questo dobbiamo insistere – spiega -. Ma come dico sempre i cavalli si vedono alla fine". Il tecnico giallorosso fa un piccolo bilancio dopo il suo arrivo: "L'approccio loro è stato positivo con me, io credo molto nel feeling che si instaura tra allenatore e giocatori, la delusione è stato solo il secondo tempo con il Como – aggiunge -. Ma poi la squadra mi è sempre piaciuta come intensità e determinazione e spero che Como sia solo un incidente di percorso". Una battuta finale su Dybala: "Io ci punto sempre su di lui".