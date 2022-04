Ramsey si infortuna anche con i Rangers, e a fine stagione tornerà alla Juve Il centrocampista gallese, passato in prestito ai Rangers Glasgow, si è infortunato al ginocchio nell’Old Firm. Ramsey a fine stagione può tornare alla Juventus.

A cura di Alessio Morra

Aaron Ramsey si è infortunato di nuovo. Il centrocampista gallese, di proprietà della Juventus, è uscito di un problema al ginocchio durante il derby di coppa tra Rangers e Celtic. E in Scozia dopo l'ennesimo infortunio sono sicuri che l'ex Arsenal a fine stagione tornerà in bianconero.

Nello scorso mercato di gennaio la Juventus ha ceduto in prestito ai Rangers il centrocampista trentaduenne, si è liberata di un ingaggio importante e di un giocatore molto contestato, che in queste annate bianconere non ha dato un grandissimo contributo. In Scozia con i Glasgow ha fatto un po' di fatica il gallese che però pian piano è entrato negli schemi di Van Bronckhorst, che è in ritardo in campionato ma che ha portato i Rangers in semifinale di Europa League e in finale di Coppa di Scozia. Ramsey nell'Old Firm giocato sabato scorso è uscito dal campo a causa di un infortunio. Uno stop provocato da un problema al ginocchio. Dopo la partita l'allenatore olandese ha detto che il calciatore è uscito a causa di problemi al tendine del ginocchio.

10 partite e 2 gol, questo il bilancio del centrocampista con la squadra di Glasgow, che nonostante le buone prestazioni delle ultime settimane sembra intenzionata a non acquistare Ramsey a titolo definitivo. A fine stagione dunque la Juventus potrebbe riavere in rosa Ramsey, che ha un contratto con il club bianconero fino a giugno 2023. Un contratto da 7,5 milioni netti. Un ingaggio pesantissimo. Se i Rangers decidessero di non riscattarlo, la Juve potrebbe con il gallese trovare un accordo per la risoluzione del contratto. Questa soluzione permetterebbe alla Juve e a Ramsey di prendere strade separate e il centrocampista, che in bianconero ha vinto tre trofei e disputato 70 partite, potrebbe magari accasarsi nuovamente in Premier League.