Ramos annuncia a sorpresa l’addio al Monterrey dopo la partita: in quale squadra giocherà a gennaio

Ramos diventa uno dei parametri zero più appetibili sul mercato: ha annunciato l’addio al Monterrey a sorpresa e vorrebbe tornare in Europa per cercare di andare ai Mondiali.

È finita in modo quasi inaspettato l'avventura di Sergio Ramos in Messico che ha annunciato l'addio subito dopo l'ultima partita giocata. Ha lasciato tutti spiazzati, a cominciare dal presidente che non immaginava di ufficializzare la cessione in questo modo: il difensore era arrivato al Monterrey meno di un anno fa firmando un contratto valido fino al 31 dicembre 2025 e non ha mai aperto alla possibilità di un prolungamento dell'accordo.

Dopo l'eliminazione della squadra in semifinale del Torneo di Apertura messicano ha lanciato la rivelazione a sorpresa, dichiarando che sarebbe stata la sua ultima partita con la squadra. Nessuno se lo aspettava, anche se le avvisaglie per la fine del rapporto c'erano tutte. Da gennaio tornerà sul mercato a parametro zero ma non ha ancora deciso il suo futuro ma, soprattutto, non ha ancora chiarito se a 39 anni possa essere giunto il momento del ritiro dalle scene.

L'addio inaspettato di Ramos

"Questa è stata la mia ultima partita in Messico" sono state poche e chiare le parole del difensore che dopo la sconfitta contro il Toluca ha spiazzato tutti dichiarando la fine della sua avventura messicana. Come riportato dal Mundo Deportivo nessuno se lo aspettava, a cominciare dal presidente José Antonio Noriega: "C'erano trattative aperte per la sua permanenza, ma abbiamo sempre riscontrato difficoltà nel convincerlo a rinnovare. Siamo rimasti un po' sorpresi che Sergio lo abbia reso noto dopo la partita, ma ha il diritto di farlo". C'erano davvero poche speranze di prolungamento e sono state tutte spazzate via da una dichiarazione inequivocabile.

Ramos si presenterà al mercato di gennaio da parametro zero diventando un giocatore che fa gola anche alle big alla ricerca di un rinforzo in difesa. Secondo Cadena Ser gli sarebbe arrivata già un'offerta dal Manchester United ma al momento non c'è ancora una strada tracciata. Lo spagnolo vorrebbe regalarsi gli ultimi Mondiali della sua carriera e per questo preferirebbe giocare in Europa, anche se non ha molte possibilità di essere convocato vista la sua età e la folta concorrenza in un gruppo già ben consolidato.