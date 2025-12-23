Rafinha si ritira dal calcio a 32 anni dopo un infortunio: “È stato difficile da accettare”

Rafinha Alcantara ha dato addio al calcio giocato ad appena 32 anni: il centrocampista, che in passato ha vestito anche la maglia dell'Inter per appena mezza stagione, ha deciso di ritirarsi per colpa di un infortunio che da circa un anno gli impedisce di tornare in campo. Il suo fisico non gli ha permesso di recuperare e per questo il brasiliano ha scelto di dire basta e di rinunciare a ogni cosa, accantonando un capitolo importante della sua vita.

La sua è stata una carriera cominciata come predestinato, tracciata sul percorso di suo fratello Thiago Alcantara che ha avuto una fortuna ben diversa. Il figlio maggiore di Mazinho ha vinto tutto con Barcellona. Bayern Monaco e Liverpool mentre suo fratello ha fatto fatica anche a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno fermato quando era in forte ascesa, non permettendogli di trovare la continuità per diventare un grande campione.

Rafinha si ritira dal calcio: non gioca da un anno

Avrebbe avuto ancora qualche anno a disposizione prima di chiudere la sua carriera, ma l'ennesimo infortunio non gli ha lasciato altra scelta che appendere gli scarpini al chiodo. Con un video emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram Rafinha ha annunciato il ritiro ad appena 32 anni, spiegando che il problema al ginocchio che lo tormenta da oltre un anno è stato decisivo nella scelta: "Ho deciso di ritirarmi. Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che, purtroppo, mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli. È stato difficile accettare di non poter continuare".

Per lui parlano le immagini di una carriera che avrebbe dovuto riservargli gioie diverse: al Barcellona ha vinto da comprimario il triplete con Luis Enrique, all'Inter ha trascorso sei mesi senza lasciare il segno e poi ha chiuso la carriera all'Al-Arabi con l'ultimo infortunio al ginocchio che ha segnato la fine di ogni cosa.