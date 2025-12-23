Calcio
video suggerito
video suggerito

Rafinha si ritira dal calcio a 32 anni dopo un infortunio: “È stato difficile da accettare”

Ad appena 32 anni Rafinha ha deciso di ritirarsi: il fratello minore di Thiago Alcantara non gioca da più di un anno a causa di un problema al ginocchio, l’ennesimo della sua carriera.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Rafinha Alcantara ha dato addio al calcio giocato ad appena 32 anni: il centrocampista, che in passato ha vestito anche la maglia dell'Inter per appena mezza stagione, ha deciso di ritirarsi per colpa di un infortunio che da circa un anno gli impedisce di tornare in campo. Il suo fisico non gli ha permesso di recuperare e per questo il brasiliano ha scelto di dire basta e di rinunciare a ogni cosa, accantonando un capitolo importante della sua vita.

La sua è stata una carriera cominciata come predestinato, tracciata sul percorso di suo fratello Thiago Alcantara che ha avuto una fortuna ben diversa. Il figlio maggiore di Mazinho ha vinto tutto con Barcellona. Bayern Monaco e Liverpool mentre suo fratello ha fatto fatica anche a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno fermato quando era in forte ascesa, non permettendogli di trovare la continuità per diventare un grande campione.

Rafinha si ritira dal calcio: non gioca da un anno

Avrebbe avuto ancora qualche anno a disposizione prima di chiudere la sua carriera, ma l'ennesimo infortunio non gli ha lasciato altra scelta che appendere gli scarpini al chiodo. Con un video emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram Rafinha ha annunciato il ritiro ad appena 32 anni, spiegando che il problema al ginocchio che lo tormenta da oltre un anno è stato decisivo nella scelta: "Ho deciso di ritirarmi. Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che, purtroppo, mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli. È stato difficile accettare di non poter continuare".

Leggi anche
L'incredibile infortunio di Folorunsho sostituito dopo il gol al Pisa: cade sbattendo contro il palo

Per lui parlano le immagini di una carriera che avrebbe dovuto riservargli gioie diverse: al Barcellona ha vinto da comprimario il triplete con Luis Enrique, all'Inter ha trascorso sei mesi senza lasciare il segno e poi ha chiuso la carriera all'Al-Arabi con l'ultimo infortunio al ginocchio che ha segnato la fine di ogni cosa.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Ongarato e gli spari sui ciclisti: "Senza video passavamo per pazzi. In strada odiano i ciclisti"
L'ex ciclista professionista e oggi vice presidente della SC Padovani 1909, ha raccontato a Fanpage lo shock dei ragazzi coinvolti
Follia contro i corridori impegnati in una sessione d'allenamento: un'autovettura si accosta, una persona apre il fuoco
Petacchi rivive l'assurdo attentato ai ciclisti della Padovani: "Vagli dietro, ci hanno sparato!"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views