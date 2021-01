L'infortunio non è grave ma Hamza Rafia, autore del gol qualificazione della Juventus in Coppa Italia contro il Genoa, è rimasto col fiato sospeso in attesa dell'esito degli esami diagnostici a cui si è sottoposto nella giornata odierna. Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: è il report medico dei bianconeri per effetto del quale il calciatore dovrà restare fermo per una ventina di giorni circa ma sono escluse complicazioni o danni ulteriori. Le conseguenze del trauma sono molto simili a quelle riscontrate su Dybala in occasione del match di campionato con il Sassuolo. Eppure quella fitta avvertita alla fine dell'incontro con il Grifone aveva alimentato preoccupazioni. La visita all J-Medical ha scacciato tutti i cattivi pensieri.