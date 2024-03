video suggerito

Rabiot e Nonge beccati a ridere di gusto al fischio finale di Lazio-Juventus: la furia dei tifosi Subito dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio i calciatori della Juventus Rabiot e Nonge sono stati beccati dalle telecamere TV mentre se la ridevano di gusto: un comportamento che non è piaciuto ai tifosi bianconeri che, vedendo il video divenuto immediatamente virale sui social, hanno espresso in massa il proprio disappunto per il comportamento dei due giocatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

173 CONDIVISIONI condividi chiudi

Contro la Lazio all'Olimpico la Juventus, caduta in pieno recupero a causa del gol di Marusic, ha rimediato la quarta sconfitta nelle ultime otto gare di campionato allungando dunque il periodo negativo (7 punti nelle ultime 9 partite) che ha portato la compagine guidata da Massimiliano Allegri a passare incredibilmente dalla lotta scudetto con l'Inter a rischiare ora seriamente di uscire dalla zona che assicura un posto nella prossima Champions League. Un K.O., quello rimediato nella Capitale, che dunque brucia tanto anche e soprattutto per il modo in cui è arrivato: sotto accusa sono finite le scelte dell'allenatore toscano, ma anche l'atteggiamento di alcuni calciatori bianconeri a cui il portiere Szczesny non le ha mandate a dire nelle tradizionali interviste post-match.

Eppure non tutti i giocatori della Juventus sembrano aver colto la gravità della situazione tanto che al fischio finale si sono resi protagonisti di un comportamento che, carpito dall'obiettivo della telecamera, ha fatto infuriare e non poco i tifosi juventini. Nello specifico a finire nel mirino dei supporter bianconeri sono stati i centrocampisti Adrien Rabiot e Joseph Nonge catturati dalle telecamere della TV a ridersela di gusto subito dopo il gol subito e il fischio finale dell'arbitro Colombo che ha sancito l'ennesima bruciante sconfitta di una Juve ancora in piena crisi di risultati e di gioco.

Rabiot si gira per tornare negli spogliatoi, Nonge gli sussurra qualcosa coprendosi la bocca con una mano e il francese si lascia andare ad una sonora risata. Questa la scena immortalata in un video che in poche ore è divenuto virale su social network scatenando molte polemiche. Una risata, quella del transalpino al centro tra l'altro di un'intricata vicenda legata al suo rinnovo di contratto, che proprio non è andata giù ai tifosi della Juventus. "La Juve perde e loro se la ridono. Imbarazzanti!", "Cosa ci sarà mai da ridere?", "Giocatori non da Juve" sono solo alcuni dei commenti con cui i supporter bianconeri hanno espresso la propria rabbia per quella risata fuoriluogo dei due calciatori nel momento in cui si stava facendo i conti un bruciante K.O..