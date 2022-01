“Questo è il mio stipendio”: Piqué pubblica il suo conto corrente, è stanco delle bugie Gerad Piqué smentisce le voci sul suo stipendio: è uscito allo scoperto con un tweet e – a corredo del messaggio molto duro rivolto al giornalista – ha allegato anche il cedolino del versamento che gli fa il Barça.

Gerard Piqué ha pubblicato l’estratto conto che indica l’importo dello stipendio accreditatogli dal Barcellona

Stufo delle illazioni, della disinformazione, delle allusioni. Stufo di ascoltare bugie sul suo conto, dove per "conto" non è la sua vita (dentro e fuori dal campo) ma, letteralmente, ciò che ogni semestre il Barcellona gli versa in banca. Gerard Piqué sorprende tutti e sui social smentisce le indiscrezioni giornalistiche. Lo fa carte alla mano, che sbatte sotto il muso (in senso metaforica) dei media e di quanti lo indicano come uno dei calciatori più pagati dei blaugrana. Eppure era stato tra i primi ad accettare la politica dei tagli agli ingaggi imposti dal club per ragion di Stato, per una questione di sopravvivenza stessa della società dopo la bufera economica che aveva fatto saltare tutto. Una crisi epocale, scandita perfino dall'addio di Lionel Messi passato al Paris Saint-Germain.

Eppure era stato proprio grazie al suo sacrificio che il club era riuscito a fare un po' di mercato nell'estate scorsa tesserando alcuni calciatori (tra cui Depay). "Ciò è stato possibile grazie a un accordo con Gerard Piqué, che prevede una sostanziale riduzione dello stipendio", scrisse il Barça in una nota ufficiale. E allora cosa ha spinto il difensore dei catalani, ex della Nazionale, campione del mondo a un gesto così estremo?

Serve fare un passo indietro di qualche ora e tornare alla trasmissione andata in onda sull'emittente TV3 durante la quale sono state svelate le (presunte) cifre al lordo degli stipendi percepiti dai giocatori blaugrana. Secondo le informazioni raccolte Piqué incasserebbe 28 milioni di euro lordi. Sergio Busquets 23 milioni, Jordi Alba 20 così come Umtiti. Ter Stegen arriva a 14, Coutinho 16, mentre Dembele e Sergi Roberto 12 milioni.

Gerard Piqué è uno dei senatori del Barcellona che nell’estate scorsa ha accettato di ridurre lo stipendio a causa della crisi economica del Barça.

Nulla di più falso. Tanto che è uscito allo scoperto con un tweet e – a corredo del messaggio molto duro rivolto al giornalista – ha allegato anche il cedolino del versamento semestrale che (in base alla quota di dicembre) ammonta a 2 milioni 328 mila e rotti euro. Calcoli alla mano, in totale (conteggiando anche lo stesso importo per l'altro semestre) Piqué ha un ingaggio di circa 5 milioni netti. Un importo ben lontano dai quai 28 milioni lordi che gli sono stati attribuiti. "Personaggi come questo – si legge nel messaggio condiviso dal calciatore sui social network – fanno pagare la televisione pubblica per difendere i loro amici. Ecco il 50% del mio stipendio addebitato il 30 dicembre. Abbi un po' di rispetto per te stesso".