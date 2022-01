“Questo bastardo è uno stregone”: Cristiano Ronaldo glielo aveva detto, è stato di parola Cristiano Ronaldo si trova in Dubai per ritemprarsi durante la pausa invernale del calcio inglese, intanto c’è qualcuno che non riesce a dimenticarlo: “Ho guardato e ho detto: ‘figlio di putt**a’…”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio inglese è in pausa invernale tra fine gennaio ed inizio febbraio, e Cristiano Ronaldo ha approfittato della sosta per recarsi al caldo di Dubai, dove ovviamente continua a dedicare l'abituale cura maniacale al proprio corpo in vista della ripresa agonistica, che per il suo Manchester United è fissata per venerdì 4 febbraio. Gli uomini di Rangnick affronteranno a Old Trafford il Middlesbrough in un match di quarto turno della Coppa d'Inghilterra, mentre la Premier League riprenderà con un turno infrasettimanale tra l'8 e il 10 febbraio.

Gran parte dei giocatori dei Red Devils, dopo aver avuto il via libera per prendersi un periodo di vacanza e allontanarsi da Carrington, se ne sono andati all'estero con le proprie famiglie e allenarsi in condizioni climatiche più favorevoli rispetto ai rigori britannici di questa stagione. Ronaldo, come i suoi compagni Maguire, Dalot, Lingard e Rashford, si è recato a Dubai, da dove ha postato su Instagram la foto di lui e dei suoi quattro figli sulla spiaggia al tramonto.

Nell'Emirato il campione portoghese ha incontrato il pilota russo di Formula 1 Nikita Mazepin, che anche nella prossima stagione correrà con la Haas al fianco di Mick Schumacher. I due si sono allenati assieme in palestra, con tanto di foto postata sui social. "La migliore sessione in palestra di quest'anno finora", ha scritto il 22enne moscovita. Ronaldo in queste ore ha lasciato le luci dei riflettori alla compagna Georgina Rodriguez, che ha in uscita su Netflix la serie a lei dedicata ‘Soy Georgina', e si sta ritemprando al meglio per tornare il marcatore implacabile che tutti conoscono, dopo che nelle ultime sette presenze in Premier è andato a segno solo due volte (14 le reti totali in stagione).

Chi sa bene che razza di sfrontato realizzatore e vincente seriale sia Cristiano Ronaldo, è Edilson Mendes, 35enne difensore oggi in forza all'Avaí, che il 16 dicembre 2017 era in campo con la maglia del Gremio nella finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid giocata ad Abu Dhabi. Il brasiliano ha raccontato al canale YouTube ‘Central do Mercado' un aneddoto di quel match, che lo ha visto protagonista – dal lato perdente della storia – proprio assieme a Ronaldo.

"Sono andato a tirare un calcio di punizione – ha ricordato Edilson Mendes – allora Casemiro e Marcelo, che conoscevano bene i brasiliani, lo hanno avvertito che tiravo forte. Ronaldo si è avvicinato e mi ha detto ‘sbaglierai'. Non me ne sono curato. Ho tirato, il pallone ha sfiorato lo specchio della porta, non ho sbagliato di molto. Poi c'è stata una punizione fischiata a suo favore, lui stava per tirarla e stavolta gli ho detto io ‘sbaglierai'. Al che ha risposto ‘guardalo, è gol'. E ha segnato. Ho guardato e ho detto ‘figlio di putt**a, gol!' Questo bastardo è uno stregone, solo lui può. Ha tirato e la palla è passata attraverso la barriera". Ovviamente la partita finì 1-0 per il Real e il gol di Ronaldo fu decisivo…