Quanto ha guadagnato il Lecce di Corvino grazie ai ricavi delle plusvalenze: Dorgu ultimo capolavoro

Patrick Dorgu al Manchester United è l'ultimo capolavoro di mercato targato Pantaleo Corvino. Una plusvalenza quasi da record per il Lecce che ha già chiuso gli ultimi due bilanci in positivo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lecce si appresta a ricevere sul proprio conto in banca un ricco accredito di quasi 40 milioni di euro per via della cessione a titolo definitivo di Patrick Dorgu al Manchester United. Si tratta dell'ennesimo capolavoro di mercato targato Pantaleo Corvino che ha contribuito, con le sue intuizioni, a far crescere il valore del club e il proprio patrimonio rappresentato proprio dai calciatori in rosa. Dorgu è solo l'ultima cessione milionaria dei salentini che anche grazie ai ricavi ottenuti hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un utile pari a 13,9 milioni di euro.

Secondo esercizio consecutivo chiuso in positivo per il club giallorosso. Dorgu è l'esempio di quanto i ricavi dalle plusvalenze possano essere fondamentali per i conti della società. Corvino aveva acquistato Dorgu dal Nordsjaelland per soli 200mila euro, un club dove il giovane danese non aveva mai esordito tra i professionisti. Dall'estate 2022 a gennaio 2025 il valore del giocatore è letteralmente schizzato alle stelle. La ciliegina sulla torta rispetto ad operazioni di questo genere che hanno portato il Lecce a guadagnare una pioggia di milioni di euro.

Pantaleo Corvino applaudito dallo stadio Via del Mare.

Ma come ha fatto il Lecce negli ultimi anni a raggiungere questi numeri? Dorgu rappresenta solo l'ultima cessione milionari pari a 37 milioni più bonus. Ma nell'ultimo bilancio spicca sicuramente la cessione di Hjulmand allo Sporting Lisbona avvenuta per circa 20 milioni dopo essere stato acquistato per 170 mila euro. E ancora quella di Strefezza giunto in Salento per 650 mila euro e rivenduto al Como per 3 milioni e mezzo, più 500 di bonus. Da non dimenticare poi il trasferimento di Ceesay preso da Corvino per 100 mila euro e venduto a 2,5 milioni.

Le cessioni di Pongracic e Dorgu per il bilancio da chiudere a giugno 2025

Solo con questi tre affari il Lecce ha ricavato i soldi necessari per chiudere in positivo il bilancio al 30 giugno 2024 a cui andranno chiaramente aggiunte anche le cessioni di Pongracic (avvenuta a luglio dopo l'acquisto del difensore per 1,5 milioni rivenduto a 15 ndr) e chiaramente quella dello stesso Dorgu per il cui trasferimento si attende ormai solo l’ufficialità. Questi due ultimi affari di mercato però rientreranno nel prossimo bilancio, giugno 2025, che si prospetta ancora una volta positivo per un Lecce che anche grazie a Corvino ha trovato la sua arma vincente.