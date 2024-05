video suggerito

Quanto guadagna la Fiorentina se vince la Conference League, il premio per la squadra campione Qual è il montepremi che la Fiorentina incasserà in caso di vittoria della Conference League: in palio ci sono quasi 20 milioni di euro. Tutti i premi previsti della competizione, dagli spareggi alla finale.

A cura di Ada Cotugno

La Fiorentina ha conquistato la sua seconda finale di Conference League consecutiva, sperando che la partita contro l'Olympiakos possa avere un'esito diverso rispetto a quella contro il West Ham di un anno fa. La vittoria contro il Brugge ha catapultato la Viola nell'ultimo atto della competizione e, oltre alla prospettiva di portare a casa un trofeo europeo, c'è quella di aumentare ancora di più il ricco bottino portato a casa fino a questo punto.

Con il suo cammino fino alla finale della Conference la squadra di Italiano ha già incassato oltre 17 milioni di euro, ai quali aggiungere ovviamente il premio destinato al vincitore della coppa e i vari introiti degli sponso e i ricavi del botteghino.

Quanto guadagna la Fiorentina se vince la Conference League: i premi

Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League incasserebbe circa 20 milioni di euro complessivi. Un premio inferiore rispetto a Champions ed Europa League ma che aumenterebbe il tesoretto a disposizione della società in vista del mercato. Il punto di partenza è il bonus partecipazione da 2.94 milioni di euro destinato a tutte le squadre partecipanti a questa edizione, ai quali aggiungere 1.34 milioni di euro del ranking storico e i 2.6 milioni di euro del market pool.

Tra i premi in denaro conquistati dalla Fiorentina c'è anche quello legato ai bonus per i risultati ottenuti (circa 3 milioni), il primo posto nella fase a gironi e ovviamente tutte le ricompense messe a disposizione dalla UEFA per ogni passaggio del turno.

Bonus partecipazione – 2,94 milioni;

Ranking storico – 1,34 milioni;

Market pool – 2,6 milioni;

Bonus risultati – 2,8 milioni;

Primo posto girone – 0,65 milioni;

Ottavi di finale – 0,6 milioni;

Quarti di finale – 1 milione;

Semifinale – 2 milioni;

Finale – 3 milioni;

Fino a questo punto quindi la squadra di Italiano ha incassato in tutto 17,596 milioni di euro per il percorso fatto in questa Conference League, ai quali si potrebbero aggiungere i 2 milioni di euro del bonus vittoria, riservati a chi poterà a casa la coppa e che faranno lievitare il montepremi fino a quasi 20 milioni di euro.

Il montepremi complessivo della vincitrice della Conference League

Ecco l'elenco di tutti i premi per la squadra vincitrice della Conference League, dagli spareggi fino alla finale:

Spareggi per la qualificazione – 300.000 euro

Ottavi di finale – 600.000 euro

Quarti di finale – 1 milione

Semifinale – 2 milioni

Finale – 3 milioni

Bonus vittoria – 2 milioni