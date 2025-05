video suggerito

Quanto guadagna il Napoli se vince lo Scudetto, il premio in denaro per la squadra campione d'Italia Il Napoli di Antonio Conte può vincere oggi il 4° scudetto della sua storia: quanto vale il premio e quanto guadagna la squadra partenopea per il trionfo in campionato.

Il Napoli può vincere oggi il quarto scudetto della sua storia, il secondo nel giro di tre anni. La conquista del titolo in Serie A vale molto anche dal punto di vista economico oltre che sportivo, considerati i premi in denaro messi in palio per la squadra che arriva prima alla fine del campionato (circa 20 milioni ma è solo una porzione di una torta complessiva di ricavi minimi pari a 64 milioni). Un introito importante per il club che guadagnerebbe un bonus milionario, beneficerebbe della maggiore visibilità del proprio brand anche a livello di (eventuali) contratti di sponsorizzazione, mette in conto una fetta ulteriore di ricavi in previsione della Supercoppa italiana e, cosa più importante, il tesoretto già acquisito per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Quest'ultima è una miniera d'oro: l'importo complessivo annovera una quota qualificazione di partenza a cui si aggiungono quelle legate ai risultati, alla classifica, ai passaggi di turno fino alla eventuale finale e vittoria del trofeo, e un "pilastro value" (comprensivo di market pool e ranking storico) che implementa gli incassi.

La vittoria nella partita odierna con il Cagliari in uno stadio Maradona tutto esaurito già da lunedì scorso dà la certezza di essere campione d'Italia a prescindere da un successo dell'Inter, questo perché gli azzurri (79) hanno un punto di vantaggio sulla formazione di Simone Inzaghi (78) e sono padroni del loro destino. Con qualsiasi altro risultato, invece, per conservare il primato e cucire la coccarda tricolore sulla maglia devono solo sperare nelle sfortune degli avversari a Como.

Quanto vale il premio scudetto e quanto guadagna il Napoli

A ogni inizio stagione la Lega Serie A mette in palio una cifra totale che viene divisa tra tutte le squadre che partecipano al massimo campionato italiano. Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i 20 club, il 28% è attribuito in base ai risultati sportivi (con voci come piazzamento in classifica, punti conquistati, posizioni negli ultimi 5 campionati e risultato storici che possono fare ancora la differenza all'interno di questo ambito), il 22% in base al radicamento sociale (conteggiato facendo riferimento ai minuti concessi ai giovani impegnati nel corso della stagione, al numero di spettatori allo stadio e all'audience in tv).

Definite queste percentuali, la stima che si può fare fa sì che alla squadra campione d'Italia vada un premio di 19 milioni di euro (18,7 per la precisione). È questo il primo guadagno per il Napoli se vince lo scudetto ma c'è dell'altro che ha un grande valore perché porta con sé, oltre a una somma di partenza elargita dalla Uefa, anche l'opportunità di ampliare il portafoglio di sponsor visto il pregio del palcoscenico della Champions. Ciascuno dei 36 club qualificati per la fase a girone unico, tra cui il Napoli, riceverà almeno 43,55 milioni di euro (parametro tarato in base alla scorsa edizione).

Come si arriva a questa cifra? Sommando ai 18,62 milioni di bonus per la partecipazione, un premio minimo per i risultati di 275mila euro, i 15,7 milioni derivanti dal cosiddetto "pilastro value" (che accorpa market pool e ranking storico-decennale), circa 9 milioni dalla quota non europea dello stesso meccanismo. Questo solo in partenza perché i proventi derivanti dalla Coppa continentale aumentano in proporzione ai risultati: bonus vittorie e pareggi, posizionamento nella classifica generale del torneo europeo, qualificazione alla fase a eliminazione diretta e superamento dei turni successivi fino all'accesso in finale e a una eventuale conquista della Champions).

Non è finita, c'è ancora un piccola porzione di torta che non va dimenticata e che pure porta soldi in cassa, si tratta della Supercoppa italiana che garantisce alle semifinaliste 1,6 milioni di euro (che possono aumentare se la squadra fa in finale – 5 milioni – e magari vince anche il trofeo – 8 milioni).

In totale, quindi, il Napoli sa già che grazie (anche) alla vittoria dello scudetto guadagnerebbe circa 64 milioni di euro complessivi dati dalla somma delle voci sopra menzionate, senza considerare altre correlate e al momento non quantificabili (come accordi commerciali, incremento del marketing nel prossimo futuro). Si tratta di ricavi minimi perché vanno considerati anche quelli che scaturiscono dalla partecipazione alle Coppe e all'influsso positivo su valorizzazione e monetizzazione del brand.

I premi per le altre posizioni in classifica

Quanto guadagna la seconda classificata? Un importo di 15,7 milioni di euro. Un montepremi che va a scalare: il 3° posto vale 13,5 milioni, il 4° posto porta 11,2 milioni. A queste cifre le prime 4 classificate aggiungono successivamente anche il bonus partecipazione alla Champions e alla Supercoppa Italiana. La 5ª posizione vale circa 9,7 milioni, il 6° posto 8,2 milioni, il 7° posto 6,7 milioni, l'8° posto 5,9 milioni, il 9° 5,2 milioni, il 10° posto 4,5 milioni, l'11° posto 3,7 milioni, il 12° posto 3,4 milioni, il 13° posto 2,9 milioni, il 14° posto 2,6 milioni, il 15° posto 2,2 milioni; il 16° posto 1,8 milioni; il 17° posto 1,5 milioni, il 18° posto 1,1 milioni; il 19° 700 mila euro, il 20° posto 400 mila euro.