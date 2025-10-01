Serie A
Quanto guadagna davvero Akanji all'Inter: nel suo contratto c'è un bonus molto particolare

I documenti ufficiali dell’Inter rivelano per la prima volta lo stipendio percepito di Akanji: è più basso del 30% rispetto al City. Tutti i dettagli sulle cifre e i bonus.
A cura di Ada Cotugno
Il nuovo volto della difesa dell'Inter è Manuel Akanji, diventato subito titolare nella formazione di Cristian Chivu che lo ha mandato in campo contro la Juventus e non lo ha più tolto: tre partite su tre giocate intere, con la prospettiva di diventare una colonna della squadra grazie alla sua esperienza e al suo talento. Per vestire la maglia nerazzurra ha deciso di lasciare il Manchester City e la Premier League e di rinunciare anche a una fetta di stipendio per rientrare nei parametri di mercato.

Calcio e Finanza ha visionato i documenti ufficiali relativi al suo ingaggio che per la prima volta viene svelato nel dettaglio, con tanto di premi e bonus. In Inghilterra guadagnava 5 milioni di euro all'anno ma per approdare in Serie A ha dovuto rinunciare circa al 30% dello stipendio che anche con tutti gli incentivi aggiuntivi comunque non raggiunge quello che percepiva alla corte di Guardiola.

I dettagli dello stipendio di Akanji

Nel suo contratto con l'Inter lo svizzero percepirà in totale circa 11 milioni di euro netti per tre anni in parte fissa: 3.5 milioni per questa stagione, 3.75 per le altre due così da completare l'accordo. Non sono le cifre alle quali era abituato al Manchester City, ma lieviteranno con l'aggiunta dei bonus che i nerazzurri hanno pianificato per lui, alcuni facilmente raggiungibili visto l'ottimo impatto che ha avuto sulla squadra.

Nei documenti ufficiali è previsto tutto: la parte variabile arriva a meno di un milione di euro e comprende bonus relativi al minutaggio (mezz'ora in almeno il 70% delle gare, 50% in Champions League), alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia ma anche a una circostanza particolare. Akanji guadagnerà 33mila euro in più se sarà ancora incluso nella rosa al 15 febbraio 2026, una postilla molto particolare ma della quale al momento non deve preoccuparsi visto che è un imprescindibile di Chivu.

