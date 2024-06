video suggerito

Quanto costano i biglietti per gli Europei 2024 in Germania e dove acquistarli Iniziano gli Europei 2024 in Germania e le 24 nazionali saranno impegnate dal 14 giugno a sfidarsi per raggiungere la finale del 14 luglio. Per seguire le gare dal vivo, non solo quelle dell’Italia, l’UEFA ha diramato da tempo i prezzi dei tagliandi: tutte le modalità di acquisto e i canali ufficiali dove poterli acquistare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto pronto per gli Europei di calcio in Germania dover l'Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato con Roberto Mancini a Wembley, contro l'Inghilterra. Per Luciano Spalletti c'è grandissima attesa e speranze di vedere gli Azzurri prontissimi al riscatto dell'onta del "non mondiale" per ridare slancio e fiducia in tutto l'ambiente. Per tutte le gare degli Europei che iniziano oggi 14 giugno con la partita Germania-Scozia e si concluderanno il prossimo 14 luglio, è possibile acquistare i biglietti per vivere dal vivo le gesta della nostra nazionale e non solo.

In Germania si parla già di sold out per il torneo continentale alle porte che vede una ricca prima fase a gironi, dove si sfidano in totale le 24 migliori nazionali europee suddivise in gruppi. Gli Azzurri giocheranno le tre partite del proprio girone contro, Albania, Spagna e Croazia. Per queste tre partite i biglietti sono già stati messi in vendita per le prime tre tappe: a Dortmund, a Gelsenkirchen e poi a Lipsia, eccole nel dettaglio

15 giugno 2024 – Italia-Albania (a Dortmund)

20 giugno 2024 – Spagna-Italia (a Gelsenkirchen)

20 giugno 2024 – Croazia-Italia (a Lipsia)

Quanto costano i biglietti per Euro 2024

Per ciascuna delle gare della fase a gironi, ai tifosi delle squadre partecipanti è destinata una quota di 10.000 tagliandi da parte dell'UEFA, il resto è per gli spettatori "neutrali". Ecco le fasce e i costi dei tagliandi:

Leggi anche Dove si giocano gli Europei 2024 di calcio: gli stadi delle partite

Prime Seats: € 400 (disponibili solo per la vendita libera)

Categoria 1: € 200

Categoria 2: € 150

Categoria 3: € 60

Fans First: € 30

Diversamente abile non deambulante (incluso accompagnatore): € 30

Diversamente abile deambulante (incluso accompagnatore): € 30

Come e dove acquistare i biglietti per le partite in Germania

Ci sono diverse modalità, suddivise per le due fasi, la prima a gironi e poi per l'eliminazione diretta. Chi ha potuto usufruire della vendita destinata agli appartenenti al fan club Vivo Azzurro, i tagliandi sono stati già acquistati, così come quelli (10 mila) messi a disposizione per i tifosi italiani. Poi, per ogni match, l'UEFA ha messo a disposizione anche biglietti "liberi" che si possono acquistare collegandosi direttamente al portale ufficiale.

Per la fase a eliminazione diretta, bisognerà aspettare ovviamente l'esito delle partite. L'UEFA ha già fatto sapere che inviterà direttamente tutti i tifosi che hanno comprato i biglietti per le gare del girone di qualificazione ad acquistare i tagliandi per le gare successive, in via preferenziale. Anche gli iscritti al fan club potranno avvalersi di un canale primario di acquisto per la seconda fase.