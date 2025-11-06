Champions League
video suggerito
video suggerito

Quanti punti servono a Napoli e Juve per qualificarsi in Champions League dopo il pessimo avvio

Il Napoli e la Juventus non sono partite bene in Champions League, ma hanno la possibilità di qualificarsi per i playoff. Ma le squadre di Conte e Spalletti non possono più sbagliare.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

A metà della fase a Campionato di Champions League si può iniziare a far già di conto. Calcoli necessari soprattutto per le italiane che in questo momento  sono in bilico e cioè Napoli e Juventus che hanno 4 e 3 punti. Mentre l'Inter viaggia con il vento in poppa e l'Atalanta dopo il successo di Marsiglia è salita a quota 6.

Fare i calcoli semplice non è, ma si può arrivare invece a una proiezione per capire quanti punti servono per qualificarsi per il playoff della Champions 2025-2026. Per stare sicuri al Napoli servirebbero tra 7 e 9 punti, ne servono tra 7 e 10 alla Juventus. Ma in realtà la soglia per entrare, almeno, nelle prime 24 potrebbe essere molto più bassa.

Quanti punti sono serviti lo scorso anno per i playoff

Bisogna in primis valutare cosa è successo lo scorso anno, nella prima Champions a 36 con il mega girone. Lo Stoccarda ventiseiesimo uscì con 10 punti, la Dinamo Zagabria con 11 uscì a causa della differenza reti che premiò il Bruges. La Juventus con 12 passò al playoff. Ma la Champions League della passata stagione come riferimento serve, ma fino a un certo punto.

Leggi anche
Napoli-Eintracht 0-0, risultato finale della partita di Champions League: brutto pareggio per Conte, gli highlights
La classifica dopo 4 giornate di Champions League.
La classifica dopo 4 giornate di Champions League.

L'andamento della Champions League 2025-2026

Perché i dati parlano o meglio la classifica di questa stagione parla ed offre spunti di riflessioni, perché leggermente differente. Ci sono nove squadre con almeno tre vittorie, tre di queste a punteggio pieno, mentre un anno fa a metà del guado, c'era solo il Liverpool solitario al comando. Ciò significa che in questa Champions serviranno probabilmente più punti per arrivare tra le prime otto, che qualificano direttamente agli ottavi, e di conseguenza meno per passare al playoff.

Non è ovviamente scienza esatta, perché i risultati sono imprevedibili e ci sono da giocare quattro turni e dunque 72 partite. Ma la tendenza è quella. Un anno fa, a questo punto, l'ottava aveva sempre 9 punti (come ora), ma la sedicesima ne aveva 7 (ora 6, è l'Atalanta a occupare quella posizione), mentre la ventiquattresima ne aveva 5, ora il Napoli, ultima delle qualificate, è a quota 4.

Immagine

Napoli e Juve hanno bisogno di almeno due vittorie

Basandosi su questi date e facendo questo raffronto si vede che la soglia per passare potrebbe essere tanto di 11 punti, come un anno fa, quanto 10, dovesse abbassarsi ulteriormente o confermarsi questa tendenza. Quindi al Napoli servono come minimo 7 punti per stare tranquillo, in quattro partite. Mentre alla Juventus, che ne ha 3, invece ne servono almeno 8.

Il calendario di Napoli e Juventus nelle ultime 4 giornate

I partenopei affronteranno in ordine: Qarabag (in casa), Benfica, Copenaghen e Chelsea (in casa). I bianconeri invece se la vedranno con Bodo Glimt, Pafos (in casa), Benfica (in casa) e Monaco.

Immagine

Le possibilità di qualificazione di Juventus e Napoli

Analizzando tutti i dati si evince che sia il Napoli che la Juventus hanno ampiamente la possibilità di qualificarsi. Entrambe superano ampiamente il 70 percento di possibilità. Entrambe sarebbero fuori dalle prime sedici, ma salirebbero a bordo, e passerebbero ai playoff: 81 percento per i partenopei, 75 per i bianconeri.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Quanti punti servono a Napoli e Juve per qualificarsi in Champions dopo il brutto avvio
Cristian Chivu non ha mezzi termini e boccia l'Inter vista contro il Kairat: "È stata una vera lezione"
Perché l'arbitro ha prima concesso il rigore per il fallo su Bisseck e poi lo ha annullato dopo l'intervento del VAR
Juric spiega in diretta tv cosa è successo con Lookman: "Poi si vede tutto nello spogliatoio"
Il gesto di De Zerbi furioso per il rigore non dato al Marsiglia: dalla panchina tira fuori un iPad
Benatia scandalizzato in TV da ciò che ha visto in Marsiglia-Atalanta: "È stata una rapina"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views