Quanti punti servono a Napoli e Juve per qualificarsi in Champions League dopo il pessimo avvio

Il Napoli e la Juventus non sono partite bene in Champions League, ma hanno la possibilità di qualificarsi per i playoff. Ma le squadre di Conte e Spalletti non possono più sbagliare.

A metà della fase a Campionato di Champions League si può iniziare a far già di conto. Calcoli necessari soprattutto per le italiane che in questo momento sono in bilico e cioè Napoli e Juventus che hanno 4 e 3 punti. Mentre l'Inter viaggia con il vento in poppa e l'Atalanta dopo il successo di Marsiglia è salita a quota 6.

Fare i calcoli semplice non è, ma si può arrivare invece a una proiezione per capire quanti punti servono per qualificarsi per il playoff della Champions 2025-2026. Per stare sicuri al Napoli servirebbero tra 7 e 9 punti, ne servono tra 7 e 10 alla Juventus. Ma in realtà la soglia per entrare, almeno, nelle prime 24 potrebbe essere molto più bassa.

Quanti punti sono serviti lo scorso anno per i playoff

Bisogna in primis valutare cosa è successo lo scorso anno, nella prima Champions a 36 con il mega girone. Lo Stoccarda ventiseiesimo uscì con 10 punti, la Dinamo Zagabria con 11 uscì a causa della differenza reti che premiò il Bruges. La Juventus con 12 passò al playoff. Ma la Champions League della passata stagione come riferimento serve, ma fino a un certo punto.

La classifica dopo 4 giornate di Champions League.

L'andamento della Champions League 2025-2026

Perché i dati parlano o meglio la classifica di questa stagione parla ed offre spunti di riflessioni, perché leggermente differente. Ci sono nove squadre con almeno tre vittorie, tre di queste a punteggio pieno, mentre un anno fa a metà del guado, c'era solo il Liverpool solitario al comando. Ciò significa che in questa Champions serviranno probabilmente più punti per arrivare tra le prime otto, che qualificano direttamente agli ottavi, e di conseguenza meno per passare al playoff.

Non è ovviamente scienza esatta, perché i risultati sono imprevedibili e ci sono da giocare quattro turni e dunque 72 partite. Ma la tendenza è quella. Un anno fa, a questo punto, l'ottava aveva sempre 9 punti (come ora), ma la sedicesima ne aveva 7 (ora 6, è l'Atalanta a occupare quella posizione), mentre la ventiquattresima ne aveva 5, ora il Napoli, ultima delle qualificate, è a quota 4.

Napoli e Juve hanno bisogno di almeno due vittorie

Basandosi su questi date e facendo questo raffronto si vede che la soglia per passare potrebbe essere tanto di 11 punti, come un anno fa, quanto 10, dovesse abbassarsi ulteriormente o confermarsi questa tendenza. Quindi al Napoli servono come minimo 7 punti per stare tranquillo, in quattro partite. Mentre alla Juventus, che ne ha 3, invece ne servono almeno 8.

Il calendario di Napoli e Juventus nelle ultime 4 giornate

I partenopei affronteranno in ordine: Qarabag (in casa), Benfica, Copenaghen e Chelsea (in casa). I bianconeri invece se la vedranno con Bodo Glimt, Pafos (in casa), Benfica (in casa) e Monaco.

Le possibilità di qualificazione di Juventus e Napoli

Analizzando tutti i dati si evince che sia il Napoli che la Juventus hanno ampiamente la possibilità di qualificarsi. Entrambe superano ampiamente il 70 percento di possibilità. Entrambe sarebbero fuori dalle prime sedici, ma salirebbero a bordo, e passerebbero ai playoff: 81 percento per i partenopei, 75 per i bianconeri.