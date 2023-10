Quanti Palloni d’Oro ha vinto Messi e perché questo sarà l’ultimo Leo Messi non ha rivali nell’albo d’oro del Pallone d’Oro. Il campione argentino ha vinto 7 titoli e ora potrebbe blindare ulteriormente il suo primato.

A cura di Marco Beltrami

Leo Messi è sinonimo di Pallone d'Oro. Quanti trofei ha vinto il campione argentino, ex Barcellona e PSG e attualmente in forza all'Inter Miami? Il classe 1987 ha conquistato complessivamente 7 Palloni d'Oro e non ha al momento rivali nell'albo d'oro del prestigioso riconoscimento. Il suo primato potrebbe essere blindato visto che è uno dei favoriti per la conquista del Pallone d'Oro 2023.

Nessun calciatore dunque ha vinto tanti Pallone d'Oro quanti Leo Messi. Sono ben 7 dunque i trofei che l'argentino ha vinto nel corso della carriera. Il primo risale al 2009 quando staccò per la prima volta il suo acerrimo rivale Cristiano Ronaldo. Proprio con il portoghese c'è stato anche un testa a testa in termini di Pallone d'Oro.

Nel 2010 arrivò il bis, mettendosi alle spalle Iniesta tra le polemiche. In tanti avrebbero voluto che il riconoscimento ideato dalla rivista sportiva francese France Football fosse vinto dallo spagnolo decisivo nella cavalcata mondiale della Spagna. Il tris nell'anno successivo, seguito poi dal poker con il grande sconfitto ancora una volta CR7. Dopo due trionfi del portoghese, ecco l'interruzione del digiuno per Messi che si è imposto nuovamente nel 2015 e poi ancora nel 2019. Battendo prima la sua nemesi e poi van Dijk. L'ultimo trionfo nel Pallone d'Oro risale al 2021 con Lewandowski secondo.

Messi ora potrebbe salire sull'ottovolante, visto che è uno dei grandi favoriti per il successo nella corsa al Pallone d'Oro 2023. A far pendere l'ago della bilancia dalla sua parte potrebbe essere la splendida cavalcata mondiale con l'Argentina, con buona pace di Haaland e Mbappé, i suoi principali antagonisti. Quello 2023 potrebbe essere l'ultimo trofeo per Leo Messi della carriera. Oltre alla carta d'identità infatti, il fatto che l'argentino militi nel campionato americano e non in uno dei top tornei al mondo potrebbe precludergli la chance di lottare ad alti livelli.

Per quanto riguarda l’albo d’oro del Pallone d’Oro dunque Leo Messi non ha rivali. I 7 successi (con 5 secondi posti e un terzo posto), gli permettono di guardare tutti dall’alto nella speciale classifica dei giocatori con il maggior numero di trofei vinti. A seguire Cristiano Ronaldo a quota 5 e poi un trio eccezionale formato da Platini, Cruyff e van Basten fermatisi a quota 3.