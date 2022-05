Quando si gioca la semifinale dei playoff di Serie C, Palermo o Feralpisalò in casa al ritorno Palermo-Feralpisalò è la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Si gioca allo ‘ Stadio Barbera’ di Palermo, domenica 29 maggio con fischio di inizio alle 20:30. Si riparte dal 3-0 dell’andata per i rosanero.

A cura di Alessio Pediglieri

Il momento decisivo è arrivato anche per i playoff di Serie C che indicano come si comporrà la finale per decidere l'ultima neo promossa alla serie cadetta. Da una parte Ferlapisalò e Palermo, dall'altra Catanzaro e Padova, quattro squadre che si daranno battaglia nel match di ritorno domenica 29 maggio prima dell'atto finale che vale un'intera stagione. A Palermo, lo Stadio Barbera è tutto esaurito (venduti oltre 28 mila tagliandi, per il record stagionale) con il pubblico rosanero che non vuole perdersi l'occasione di festeggiare i propri beniamini in una gara fondamentale, dopo il roboante 3-0 dell'andata.

Il fatto che Palermo-Feralpisalò sarà visibile anche in chiaro grazie al servizio in live streaming della Rai sulla piattaforma online Rai Play non ha scoraggiato l'affluenza allo Stadio che vedrà il pubblico delle grandi occasioni nella speranza di rivedere e festeggiare lo show dell'andata che è rimasto negli occhi e nei cuori dei tifosi con le reti di Brunori, Floriano e Soleri che hanno confermato un predominio quasi assoluto dei rosanero.

Finalmente per il Palermo l'occasione giusta sembra essere arrivata con le Final Four: il 3-0 fuoricasa nell'andata ha ridimensionato immediatamente le aspettative della squadra di Stefano Vecchi che, rassegnato davanti alla feroce sconfitta, si è detto di provare al Barbera almeno ad onorare una stagione comunque positiva per la sua squadra. Se i bresciani sono delusi e disillusi, a Palermo il clima è già di festa. La squadra si è riposata, in attesa della gara senza impegni particolari, anche se Baldini ha le idee chiare su come affrontare il match, davanti ai gardesani bravissimi ad arrivare fino a questo punto del cammino. Chi passerà troverà sul suo cammino una tra Padova e Catanzaro che si giocano il ritorno in contemporanea.

Appuntamento domenica 29 maggio, alle ore 20.30, allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo con queste probabili formazioni:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Perrotta, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Indisponibili: Marong

Squalificati: Lancini

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Legati, Corrado; Guidetti, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Miracoli, Guerra.

Indisponibili: Girgi

Squalificati: Bacchetti